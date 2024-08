First North Denmark: Change of market segment for instruments issued by Nordea Bank Abp

As from August 15, 2024, the market segment for the instruments specified below will change: ISIN New segment ------------------------------------------------ DK0060841765 CPH Tracker Certificates Extend ME ------------------------------------------------ DK0060842490 CPH Tracker Certificates Extend ME ------------------------------------------------ DK0060845329 CPH Tracker Certificates Extend ME ------------------------------------------------ DK0060845675 CPH Tracker Certificates Extend ME ------------------------------------------------ DK0060867133 CPH Tracker Certificates Extend ME ------------------------------------------------ DK0060872489 CPH Tracker Certificates Extend ME ------------------------------------------------ DK0060873297 CPH Tracker Certificates Extend ME ------------------------------------------------ DK0060874261 CPH Tracker Certificates ------------------------------------------------ DK0060905081 CPH Tracker Certificates Extend ME ------------------------------------------------ DK0060919033 CPH Tracker Certificates Extend ME ------------------------------------------------ DK0062080966 CPH Tracker Certificates Extend ME ------------------------------------------------ DK0062130654 CPH Tracker Certificates Extend ME ------------------------------------------------ ------------------------------------------------ For further information concerning this exchange notice please contact Issuer Surveillance telephone +45 3377 0333, or surveillancedk@nasdaq.com.