Einstellung Aufnahme

ISIN Name Einstellung mit Ablauf: ISIN Name Ab dem: Anmerkungen

AU000000SGC8 Sacgasco Ltd. 14.08.2024 AU0000348658 Sacgasco Ltd. 15.08.2024 Tausch 1:1

CA35954B4047 FSD Pharma Inc. 14.08.2024 CA74764Y2050 FSD Pharma Inc. 15.08.2024 Tausch 65:1