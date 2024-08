Köln / Berlin (ots) -Am frühen Morgen des 14. August 2024 wurde durch die Wache ein Loch im Kasernenzaun der Luftwaffenkaserne Köln-Wahn in der Nähe der Trinkwasseranlage entdeckt. Da nicht ausgeschlossen werden konnte, dass sich unbekannte Personen auf dem Gebiet der Kaserne aufhalten, wurde die Liegenschaft gesperrt und durchsucht. Die Durchsuchung des Kasernengeländes blieb ohne Erfolg.Da die Trinkwasseranlage ungewöhnliche Werte anzeigte, wurde die Trinkwasserversorgung in der Kaserne unterbrochen, die keinerlei Einfluss auf die zivile Trinkwasserversorgung hat.Feldjäger, Polizei, BAMAD und Staatsschutz haben die Ermittlungen vor Ort aufgenommen.Die Schließung der Kaserne wurde am Mittag des 14. August wieder aufgehoben, der Dienstbetrieb wieder aufgenommen. Die Trinkwasserversorgung wird bis zum Vorliegen der Untersuchungsergebnisse durch Kanister sichergestellt.Wir bitten um Verständnis, dass wir aufgrund der laufenden Ermittlungen derzeit keine weiteren Angaben zum Sachverhalt machen können.Pressekontakt:Territoriales Führungskommando der BundeswehrPresse- und InformationszentrumKurt-Schumacher-Damm 4113405 Berlin Telefon: +49 (0) 30 4981-4555E-Mail: TFKPresse@bundeswehr.orgInternet: www.bundeswehr.deAnsprechstelle der Pressestelle der Polizei Köln:Telefon: +49 (0) 221 229-5555E-Mail: pressestelle.koeln@polizei.nrw.deOriginal-Content von: Territoriales Führungskommando der Bundeswehr, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/170621/5843738