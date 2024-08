© Foto: ferrexpo.com/



Der chinesische Stahlerzeuger Baowu Steel hat vor einer schweren Stahlkrise gewarnt. Das trifft vor allem die Aktie von BHP, einem der Top 3 der weltweit größten Eisenerzförderer.Stahl- und Eisenerzaktien geben zur Wochenmitte deutlich nach. Am Handelsplatz in London verlieren die Anteile von BHP rund 2,5 Prozent an Wert. Die ebenfalls in der britischen Hauptstadt notierten Papiere von Rio Tinto verlieren 2 Prozent, während sich Vale in Sao Paulo um 1,5 Prozent verbilligt. Weltweit größter Stahlerzeuger warnt vor schwerer Krise Grund für die Kursverluste unter den drei größten Eisenerzförderern der Welt ist eine Meldung der China Baowu Steel Group. Das Unternehmen hat am Mittwoch vor einer …