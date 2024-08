Original-Research: Uzin Utz SE - von Montega AG



14.08.2024 / 17:31 CET/CEST

Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

Einstufung von Montega AG zu Uzin Utz SE



Unternehmen: Uzin Utz SE

ISIN: DE0007551509



Anlass der Studie: Update

Empfehlung: Kaufen

seit: 14.08.2024

Kursziel: 62,00 EUR (zuvor: 60,00 EUR) Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten

Letzte Ratingänderung: -

Analyst: Patrick Speck (CESGA)



Gold im Synchron: Uzin Utz gelingt mit robustem Q2 annähernd eine Kopie des bereits überzeugenden Auftaktquartals



Uzin Utz hat heute den Bericht zum ersten Halbjahr 2024 veröffentlicht, der abermals die hohe Resilienz des Unternehmens in der aktuellen Baukrise unterstreicht.



[Tabelle]



Umsatz insgesamt leicht rückläufig, Inlandsumsatz aber sogar stabil: Mit einem Konzernerlös i.H.v. 122,3 Mio. EUR verzeichnete Uzin Utz genau wie in Q1 einen nur leichten Umsatzrückgang von 1,0% yoy. Auf Halbjahressicht ging überraschenderweise allein der Auslandsumsatz um 1,5% yoy auf 157,6 Mio. EUR zurück, was u.a. einer gewissen Kundenzurückhaltung im Vorfeld der US-Wahl geschuldet sein dürfte. Im Inland entsprach das Umsatzniveau mit 84,7 Mio. EUR dagegen fast exakt dem Vorjahreswert. Vor dem Hintergrund des signifikanten Rückgangs der Baufertigstellungen hierzulande (2024e: Wohnbau: -24,8% yoy; Nichtwohnbau: -10,5% yoy; Quelle: B+L) zeugt dies u.E. von einer beachtlichen Kundentreue, einem starken Produktportfolio sowie Marktanteils- bzw. Neukundengewinnen durch Uzin Utz, sodass die exzellente Wettbewerbsqualität im gegenwärtigen Krisenumfeld nun umso mehr zum Tragen kommt.



Marge überschreitet 8%-Marke: Durch geringere Beschaffungskosten in Q2 und der damit spürbar verbesserten Rohertragsmarge von 57,5% (+240 BP yoy) konnten der moderate Anstieg der Personalkostenquote (+60 BP yoy) und der SBAs (+70 BP yoy) deutlich überkompensiert werden, was zu einer EBIT-Marge von 8,5% bzw. einem EBIT von 10,4 Mio. EUR führte (Vj.: 7,7% bzw. 9,6 Mio. EUR). Insgesamt bewegten sich sämtliche Aufwandspositionen auf einem ähnlichen Niveau wie schon in Q1, was vorbehaltlich eines stabilen makroökonomischen Umfelds die Visibilität auf H2 stützt, für das wir im Hinblick auf die Profitabilität nun etwas optimistischer werden.

Ausblick trotz Anpassung positiv: So geht der Vorstand aufgrund der prognostizierten Abnahme des Bauvolumens in den meisten von Uzin Utz adressierten Kern- und Wachstumsmärkten für 2024 nun zwar nicht mehr von einem leichten Umsatzanstieg aus, zum Jahresende soll aber ein im Vergleich zum Vorjahr gleichbleibender Umsatz erreicht werden. Beim EBIT wird dennoch weiterhin ein leichter Anstieg erwartet, sodass mit einer Steigerung der Marge zu rechnen ist, die sich nicht fernab des mittelfristigen Zielniveaus von >8% bewegen dürfte.



Fazit: Wenngleich sich das anhaltend schwache Sentiment für die Bauzuliefererbranche bestenfalls sukzessive verbessern dürfte, sticht Uzin Utz mit überzeugenden Kennzahlen schon jetzt positiv heraus. Angesichts dessen erachten wir die derzeitige Bewertung im historischen Vergleich als sehr attraktiv (KGV 2024e: 10,8x; 10Y: 14,6x). Wir bekräftigen das Rating 'Kaufen' mit einem leicht erhöhten Kursziel von 62,00 EUR.

+++ Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. Bitte lesen Sie unseren RISIKOHINWEIS / HAFTUNGSAUSSCHLUSS unter http://www.montega.de +++



Über Montega:



Die Montega AG ist eines der führenden bankenunabhängigen Researchhäuser mit klarem Fokus auf den deutschen Mittelstand. Das Coverage-Universum umfasst Titel aus dem MDAX, TecDAX, SDAX sowie ausgewählte Nebenwerte und wird durch erfolgreiches Stock-Picking stetig erweitert. Montega versteht sich als ausgelagerter Researchanbieter für institutionelle Investoren und fokussiert sich auf die Erstellung von Research-Publikationen sowie die Veranstaltung von Roadshows, Fieldtrips und Konferenzen. Zu den Kunden zählen langfristig orientierte Value-Investoren, Vermögensverwalter und Family Offices primär aus Deutschland, der Schweiz und Luxemburg. Die Analysten von Montega zeichnen sich dabei durch exzellente Kontakte zum Top-Management, profunde Marktkenntnisse und langjährige Erfahrung in der Analyse von deutschen Small- und MidCap-Unternehmen aus.

Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:

http://www.more-ir.de/d/30485.pdf



Kontakt für Rückfragen:

Montega AG - Equity Research

Tel.: +49 (0)40 41111 37-80

Web: www.montega.de

E-Mail: research@montega.de

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/montega-ag



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com



1968307 14.08.2024 CET/CEST



°