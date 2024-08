Wien (www.fondscheck.de) - Umfrage: Kleine Vermögensverwalter wollen sich kaufen lassen - FondsnewsDer Markt für unabhängige Vermögensverwalter in Deutschland ist in Bewegung gekommen, so die Experten von "FONDS professionell".Es sei bereits zu Übernahmen gekommen. Künftig dürften weitere Deals anstehen. Darauf deute jedenfalls eine Studie des Instituts für Vermögensverwaltung aus Aschaffenburg hin. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...