Hamburg, 14. August 2024 - Der MDAX-notierte Wind- und Solarparkbetreiber Encavis AG (Prime Standard, ISIN: DE0006095003, Börsenkürzel: ECV) liegt im ersten Halbjahr 2024 bei Umsatz und Ergebnis wie erwartet deutlich unter den Werten des Vergleichszeitraumes des Vorjahres (ohne Kosten des Projekts Elbe/KKR).



Wie erwartet lag das Preisniveau in den ersten sechs Monaten dieses Jahres (H1/2024) erneut unter dem Preisniveau des ersten Halbjahres 2023 (H1/2023). Die Strompreise lagen im H1/2024 im Durchschnitt des gesamten europaweiten Erzeugungsportfolio des Konzerns um mehr als ein Drittel (>33%) unter den Preisen der Vergleichsperiode des Vorjahres (H1/2023). Dieser preisbedingt erwartete Rückgang des Netto-Umsatzes in der Größenordnung von rund 12 Millionen Euro wird noch durch den negativen Volumeneffekt in der Größenordnung von weiteren rund 10 Millionen Euro verstärkt. Operativer Netto-Umsatz und operative Ergebnisgrößen*) des Vergleichszeitraums des Vorjahres (H1/2023) profitierten noch von einem positiven Einmaleffekt in Höhe von rund 8,7 Millionen Euro aus der Nachvergütung des niederländischen Einspeisetarifs für das vorhergegangene Geschäftsjahr 2022. Die erzielten operativen Netto-Umsatzerlöse des ersten Halbjahres 2024 in Höhe von rund 205,0 Millionen Euro lagen um rund 21,3 Millionen Euro (-9 %) unter dem vergleichbaren Vorjahreswert von 226,3 Millionen Euro (nach Abzug der Strompreisbremsen). Das operative bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (operatives EBITDA) verzeichnet in den ersten sechs Monaten des Geschäftsjahres 2024 mit 126,1 Millionen Euro1) einen deutlichen Rückgang um rund 25,6 Millionen Euro1) (-17 %1)) gegenüber dem Vorjahreswert von 151,6 Millionen Euro. Daraus resultiert ein operatives bereinigtes Ergebnis vor Zinsen und Steuern (operatives EBIT) für das erste Halbjahr 2024, das mit 65,3 Millionen Euro1) einen deutlichen Rückgang um rund 28,2 Millionen Euro1) (-30 %1)) gegenüber dem Vorjahreswert von 93,5 Millionen Euro ausweist.



" Im ersten Halbjahr sahen wir eine ungewöhnliche Kombination wetterbedingt geringerer Stromproduktion, eines gleichzeitig geringeren Preisniveaus sowie zeitweise negativen Preisen, die zu nicht kompensierten Abschaltungen führten. Wetter und Abschaltungen können wir nicht vorhersagen und werden daher im weiteren Verlauf des Jahres sehen, ob sich das Risiko einer Anpassung der Guidance für das Gesamtjahr 2024 erhöht oder mindert", erläuterte Dr. Christoph Husmann, Sprecher des Vorstands und CFO der Encavis AG, das Halbjahresergebnis im Hinblick auf die Guidance für das Gesamtjahr 2024. Analog zur Ergebnisentwicklung in den ersten sechs Monaten des Geschäftsjahres 2024 reduzierte sich der operative Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit um rund 21,0 Millionen Euro1) (-19 %1)) auf rund 92,5 Millionen Euro1) gegenüber dem Vorjahreswert von 113,5 Millionen Euro. Daraus resultiert ein operativer Cashflow je Aktie im ersten Halbjahr 2024 in Höhe von 0,57 Euro1) (Vorjahr: 0,70 Euro). Die Eigenkapitalquote zum 30. Juni 2024 sinkt leicht auf 32,2 % gegenüber dem Jahresultimo 2023 von 33,2 %. Vor dem Hintergrund der auf qualitatives Wachstum ausgerichteten Geschäftsstrategie des Encavis-Konzerns, des erwartungsgemäß weiterhin deutlich reduzierten Strompreisniveaus und des Umsatzrückgangs der Encavis Asset Management kann der Netto-Umsatzrückgang, trotz des um 7,8 Millionen Euro gestiegenen operativen Umsatzes der Stern Energy (plus 30%) sowie erweiterter Energieerzeugungskapazitäten im laufenden Geschäftsjahr, nur zu einem Teil kompensiert werden. Die kommenden Monate werden zeigen, ob sich das Risiko einer Anpassung der Guidance für das Gesamtjahr 2024 erhöht oder mindert. Je nach Entwicklung der Wetterlagen und der regulatorischen Eingriffe wird der Vorstand analysieren, in welchem Ausmaß sich diese Entwicklungen auf die Guidance für das Gesamtjahr 2024 niederschlagen können. Aktuell erwartet der Vorstand im Geschäftsjahr 2024 daher nur einen geringfügigen Rückgang wesentlicher operativer Kennzahlen (ohne Kosten des Projekts Elbe/KKR) und bestätigt die operative Guidance 2024.

1) ohne Kosten des Projekts Elbe/KKR

*) Erläuterungen und Herleitung der bereinigten operativen Ergebniskennzahlen finden Sie im Geschäftsbericht / Konzern-jahresabschluss 2023 der Encavis AG ab Seite 17 sowie auf Seite 37.

https://www.encavis.com/investor-relations/publikationen







Über ENCAVIS:

Die Encavis AG (Prime Standard; ISIN: DE0006095003; Börsenkürzel: ECV) ist ein im MDAX der Deutsche Börse AG notierter Produzent von Strom aus Erneuerbaren Energien. Als einer der führenden unabhängigen Stromerzeuger (IPP) erwirbt und betreibt ENCAVIS (Onshore-)Wind- und Solarparks in zwölf Ländern Europas. Die Anlagen zur nachhaltigen Energieerzeugung erwirtschaften stabile Erträge durch garantierte Einspeisevergütungen (FIT) oder langfristige Stromabnahmeverträge (PPA). Die Gesamterzeugungskapazität des Encavis-Konzerns beträgt aktuell rund 3,6 Gigawatt (GW), davon rund 2,2 GW durch die Encavis AG, das entspricht einer Einsparung von rund 0,8 Millionen Tonnen CO 2 pro Jahr allein durch die Encavis AG. Zudem sind aktuell im Konzern mehr als 1,2 GW an Kapazitäten im Bau, davon gut 900 MW im Eigenbestand.



Innerhalb des Encavis-Konzerns ist die Encavis Asset Management AG auf den Bereich der institutionellen Investoren spezialisiert. Die auch zum Encavis-Konzern gehörende Stern Energy S.p.A. mit Hauptsitz in Parma, Italien, ist ein spezialisierter Anbieter technischer Dienstleistungen für die europaweite Errichtung, den Betrieb, die Wartung sowie das Revamping und Repowering von Photovoltaik-Anlagen.



ENCAVIS ist Unterzeichner der UN Global Compact sowie des UN PRI-Netzwerks. Die Umwelt-, Sozial- und Governance-Leistungen der ENCAVIS AG wurden von zwei der weltweit führenden ESG Research- und Ratingagenturen ausgezeichnet. MSCI ESG Ratings bewertet die Nachhaltigkeitsleistung mit einem "AA"-Level, die international ebenfalls renommierte ISS ESG verleiht ENCAVIS den "Prime"- Status (A-), das Carbon Disclosure Project (CDP) verleiht ENCAVIS ihr Klima-Rating "B" und Sustainalytics vergibt ein "geringes Risiko" innerhalb ihres ESG-Risiko-Ratings.



Weitere Informationen über das Unternehmen finden Sie unter: www.encavis.com

Kontakt:

ENCAVIS AG

Jörg Peters

Head of Corporate Communications & Investor Relations

Tel.: + 49 (0)40 37 85 62 242

E-Mail: ir@encavis.com

http://www.encavis.com



