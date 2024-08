FRANKFURT (dpa-AFX) - Weniger stark als erwartet gestiegene Verbraucherpreise in den USA haben dem deutschen Aktienmarkt am Mittwoch etwas Rückenwind gegeben. Der Dax schloss 0,41 Prozent höher bei 17.885,60 Punkten. Damit beendete der Leitindex den siebten Börsentag in Folge mit einem Gewinn. Der MDax der mittelgroßen Unternehmen legte um 0,85 Prozent im Plus bei 24.528,29 Zähler zu.

Auch die wichtigsten europäischen Börsen zeigten sich in ordentlicher Form: Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 schloss 0,7 Prozent höher bei 4.727,60 Punkten. An den Länderbörsen in London und Zürich legten die wichtigsten Indizes ebenfalls solide zu. In den USA gewann der Dow Jones Industrial zum europäischen Handelsschluss 0,4 Prozent.

Im Juli sind die Verbraucherpreise in den USA auf Jahressicht um 2,9 Prozent gestiegen, verglichen mit 3,0 Prozent im Vormonat. Experten hatten im Schnitt einen Anstieg um 3,0 Prozent erwartet. Auch die Kerninflationsrate ohne Energie und Nahrungsmittel sank leicht. Damit steuert die US-Notenbank Fed auf eine Lockerung ihrer Geldpolitik zu. Dafür sprechen neben der rückläufigen Inflation auch schwächere Arbeitsmarkt- und Konjunkturdaten.

"Die Tür für eine Fed-Leitzinssenkung auf der September-Sitzung steht weit offen", kommentierte Dirk Chlench, Volkswirt bei der Landesbank Baden-Württemberg. "Sollte uns der nächste Arbeitsmarktbericht nicht in die Suppe spucken, ist eine Leitzinssenkung um 0,50 Prozentpunkte ziemlich wahrscheinlich." Schließlich sei der Preisanstieg im Monatsvergleich nur durch die Wohnkosten getrieben worden.

Für teils kräftige Kursausschläge sorgten zur Wochenmitte erneut Quartalsbilanzen. So fielen im Dax die beiden Versorgeraktien Eon und RWE um 2,9 beziehungsweise 5,7 Prozent. Bei RWE monierten Börsianer unter anderem, dass der Stromerzeuger nach einem guten zweiten Quartal die Jahresziele nicht angehoben habe.

In der zweiten Reihe trieben die Quartalszahlen des Versicherers Talanx und des Reisekonzerns Tui im MDax die Kurse um 6,5 beziehungsweise 1,1 Prozent nach oben. K+S stagnierten hingegen nach der Veröffentlichung des Düngemittelherstellers.

Im SDax der kleinen Titel zogen PVA Tepla um 12,5 Prozent an. Das Technologieunternehmen war im ersten Halbjahr deutlich profitabler als ein Jahr zuvor gewesen. Die Papiere des Elektronikhändlers Ceconomy gerieten nach dessen Quartalsbilanz hingegen unter Druck und verloren 6,3 Prozent.

Nicht gut kamen auch die Quartalsberichte der Container-Reederei Hapag-Lloyd und der Deutschen Pfandbriefbank an, die Kurse fielen um 4,4 beziehungsweise 4,8 Prozent.

Aktien von Thyssenkrupp Nucera profitierten mit plus 6,4 Prozent von einer bekräftigten Kaufempfehlung der Deutschen Bank. Eine neue Kaufempfehlung der Bank UBS für United Internet trieb den Kurs um 6,4 Prozent nach oben.

Am Devisenmarkt stieg der Euro nach den US-Verbraucherpreisen auf den höchsten Stand seit Dezember. Zuletzt notierte er bei 1,1028 US-Dollar. Die Europäische Zentralbank hatte die Gemeinschaftswährung am Nachmittag mit 1,1019 Dollar festgesetzt.

Im deutschen Anleihenhandel stiegen die Kurse erneut leicht. Der Rentenindex Rex legte um 0,11 Prozent auf 126,58 Punkte zu. Die Umlaufrendite fiel von 2,22 Prozent am Dienstag auf 2,20 Prozent. Der Bund-Future gewann zuletzt 0,05 Prozent auf 135,03 Zähler./edh/he

--- Von Eduard Holetic, dpa-AFX ---



DE0007257503, DE0007037129, DE0007461006, DE0005089031, DE0008469008, DE0008467416, DE0008469107, DE0009653386, US2605661048, EU0009658145, DE0008019001, DE0009652644, DE000ENAG999, DE000KSAG888, DE000TLX1005, DE000HLAG475, DE000TUAG505, DE000NCA0001