DJ XETRA-SCHLUSS/DAX im Plus - Berichtssaison neigt sich dem Ende zu

FRANKFURT (Dow Jones)--Der deutsche Aktienmarkt ist am Mittwoch gestiegen. Damit hat der Aufwärtstrend der vergangenen Tage weiter gehalten. Der DAX schloss 0,4 Prozent höher bei 17.886 Punkten. Die Umsätze waren ferienzeitbedingt erneut dünn. Es war der letzte große Tag der Berichtssaison zum zweiten Quartal, aus dem DAX legten die Energiekonzerne Eon und RWE Geschäftszahlen vor, die Mehrzahl der Berichte kam allerdings aus der zweiten oder dritten Reihe.

Auf Grund des Feiertages Mariä Himmelfahrt in einigen Bundesländern stehen am Donnerstag kaum Unternehmensberichte auf der Agenda. Die mit Spannung erwarteten US-Inflationsdaten lieferten keine Überraschung, eine Zinssenkung der US-Notenbank per September ist ausgemachte Sache. Die noch offene Frage ist, ob es um 25 Basispunkte nach unten geht oder gleich um 50. Der Dollar litt darunter, der Euro notierte mit 1.1040 Dollar nahe dem Jahreshoch.

Energieversorger nach Zahlen unter Druck

RWE hatte für die Analysten der DZ Bank die Erwartungen im ersten Halbjahr 2024 übertroffen. Die M&A-Diskussion und nicht erhöhte Ziele warfen ihrer Einschätzung nach einen kleinen Schatten auf das gute Zahlenwerk, die Aktie schloss 5,7 Prozent im Minus.

Auch bei Eon (-2,9%) entsprach das Ergebnis den Erwartungen und sprach für gut erreichbare Ziele 2024. Mit seiner Größe und Marktstellung sei Eon ideal aufgestellt. Die Auswirkungen hoher Investitionen, einer steigenden regulierten Vermögensbasis sowie besseren regulatorischen Vergütungen seien aktuell nicht sichtbar, hieß es.

Kräftig nach oben um knapp 12,5 Prozent ging es dagegen bei PVA Tepla. Das Technologieunternehmen steigerte die Marge für den operativen Gewinn auf 16,2 Prozent und damit um 240 Basispunkte. Der bestätigte Jahresausblick wurde daher am Markt als "sehr konservativ" bewertet.

Dank massiver Preiserhöhungen bei Talanx ging es mit der Aktie um 6,5 Prozent nach oben. Die Gewinne sind kräftig gestiegen, die Schaden-Kosten-Quote verbesserte sich um gleich 2,5 Prozentpunkte auf sehr profitable 91,2 Prozent.

Jost Werke stiegen um 4,4 Prozent. Nach den jüngsten Kursverlusten reichten dafür schon Geschäftszahlen, die sich laut Warburg im Rahmen der Erwartungen bewegten. Jost hatte im zweiten Quartal bei leichtem Umsatzrückgang operativ etwas weniger verdient, aber die Marge stabil gehalten. Die Prognose für das Gesamtjahr bestätigte der Nutzfahrzeugzulieferer.

Nach dem jüngsten Kursabsturz um 20 Prozent in Folge der Gewinnwarnung Anfang des Monats ging es mit der Kaufempfehlung der UBS für die Aktie von United Internet um 6,3 Prozent nach oben. Für die Analysten rückt das Ende des 1&1-Netzausbaus näher. Sie erwarten, dass 1&1 in den kommenden Wochen die Finalisierung ihrer 18-jährigen nationalen Roaming-Vereinbarung mit Vodafone bekannt geben werde, die relativ feste wirtschaftliche Aspekte aufweise und die Notwendigkeit eines Netzausbaus reduziere.

=== INDEX zuletzt +/- % +/- % YTD DAX 17.885,60 +0,4% +6,73% DAX-Future 17.958,00 +0,4% +3,34% XDAX 17.889,50 +0,2% +6,69% MDAX 24.479,71 +0,6% -9,79% TecDAX 3.290,40 +0,5% -1,41% SDAX 13.606,45 -0,3% -2,54% zuletzt +/- Ticks Bund-Future 135,01% +5 YTD - bezogen auf Schlusskurs Vortag Index Gewinner Verlierer unv. Umsatz Mio Euro Mio Aktien Vortag DAX 29 11 0 2.251,6 49,6 40,9 MDAX 36 12 2 335,5 32,1 31,8 TecDAX 20 10 0 439,8 12,2 13,6 SDAX 33 32 5 72,6 5,3 5,4 ===

August 14, 2024

