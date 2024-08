Die K+S Aktiengesellschaft hat heute ihre jüngsten Quartalszahlen vorgelegt, was zu vorsichtigem Optimismus am Markt führt. Obwohl die Aktie im XETRA-Handel zunächst nur leichte Gewinne verzeichnete, sehen Analysten Potenzial für deutliche Kurssteigerungen. Experten von Jefferies bewerten die Aktie mit "Hold" und einem Kursziel von 13 Euro. Im laufenden Jahr erwarten Fachleute eine Dividende von 0,219 Euro je Aktie, was einen Rückgang gegenüber der Ausschüttung von 0,700 Euro im Vorjahr bedeutet.

Aktienentwicklung und Prognosen

Der Titel erreichte am 7. September 2023 ein 52-Wochen-Hoch von 18,07 Euro, während das Tief bei 11,20 Euro am 13. August 2024 lag. Um das Jahreshoch zu erreichen, müsste die Aktie um fast 59 Prozent zulegen. Für das Gesamtjahr 2024 prognostizieren Analysten einen Gewinn von 0,299 Euro je Aktie. Die durchschnittliche Einschätzung zum fairen Wert der K+S-Aktie liegt bei 14,81 Euro, was auf weiteres Wachstumspotenzial hindeutet.

K&S Aktie: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...