Die Lage im Nahen Osten bleibt weiterhin sehr angespannt, und das trifft längst nicht nur auf Regionen zu, in denen aktiv gekämpft wird. Auch in der Gesellschaft hinterlassen die Spannungen in der Region tiefe Spuren, was unter anderem US-Konzerne wie Coca-Cola zu spüren bekommen. Jene werden zumindest von einigen Bevölkerungsteilen als Unterstützer Israels angesehen und daher boykottiert.Anzeige:Genau dem wollte Coca-Cola (US1912161007) nun entgegensteuern, indem in Bangladesch neue Werbesports mit lokalen Fernsehstars geschaltet wurden. ...

