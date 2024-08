Die Xiaomi-Aktie verzeichnete am Frankfurter Börsenparkett eine volatile Entwicklung. Während der Handelssitzung pendelte der Kurs zwischen 1,96 EUR und 1,99 EUR, was die Unsicherheit der Anleger widerspiegelt. Trotz der jüngsten Quartalszahlen, die eine beachtliche Umsatzsteigerung von 20,56 Prozent auf 82,15 Mrd. HKD offenbarten, konnte sich der Aktienkurs nicht nachhaltig stabilisieren. Der Gewinn pro Aktie lag bei 0,18 HKD, was einen leichten Rückgang im Vergleich zum Vorjahresquartal darstellt.

Ausblick und Marktposition

Experten prognostizieren für das Gesamtjahr 2024 einen Gewinn von 0,666 CNY je Aktie. Bemerkenswert ist, dass Xiaomi trotz des herausfordernden Marktumfelds seine Position im chinesischen Smartphone-Markt behaupten konnte, während andere namhafte Hersteller Marktanteile einbüßten. Die nächsten Quartalsergebnisse, die für den 21. August erwartet werden, könnten [...]

Hier weiterlesen