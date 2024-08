Die Jenoptik-Aktie zeigt sich in jüngster Zeit von ihrer robusten Seite. Trotz eines leichten Rückgangs im XETRA-Handel um 0,2 Prozent auf 27,94 Euro, bleibt das Papier des Technologiekonzerns in Reichweite seines 52-Wochen-Hochs von 31,14 Euro. Besonders bemerkenswert ist die positive Entwicklung seit dem Jahrestief im Oktober 2023, als die Aktie bei 19,96 Euro notierte. Seitdem konnte sie einen beeindruckenden Anstieg von über 40 Prozent verzeichnen, was das wachsende Vertrauen der Anleger in die Zukunftsaussichten des Unternehmens widerspiegelt.

Analysten optimistisch für Dividende und Kursziel

Für das laufende Geschäftsjahr prognostizieren Experten eine Dividendenerhöhung auf 0,404 Euro je Aktie, was einer Steigerung gegenüber dem Vorjahr (0,350 Euro) entspricht. Diese Erwartung unterstreicht die positive Einschätzung der finanziellen Leistungsfähigkeit Jenoptiks. [...]

