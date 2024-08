BlackRock Throgmorton Trust plc, ein renommierter Investmentfonds, verzeichnet bemerkenswerte Entwicklungen an der Börse. Das Unternehmen hat kürzlich den Rückkauf von 50.000 eigenen Aktien zu einem durchschnittlichen Kurs von 634,84 Pence pro Anteil bekanntgegeben. Diese strategische Maßnahme zielt darauf ab, die Aktien in der Schatzkammer zu halten und somit die Marktposition des Trusts zu stärken. Nach Abwicklung dieses Geschäfts wird sich das ausgegebene Aktienkapital des Unternehmens auf 90.471.864 Stammaktien belaufen, wobei 12.738.000 Aktien in der Schatzkammer verbleiben.

Steigende Nettovermögenswerte

Parallel dazu meldet der Trust eine erfreuliche Entwicklung seiner Nettovermögenswerte. Zum Geschäftsschluss am 13. August 2024 belief sich der ungeprüfte Nettovermögenswert auf 680,94 Pence pro Aktie, bezogen auf das Kapital. Unter Berücksichtigung des laufenden Jahreseinkommens stieg dieser Wert sogar auf 690,29 Pence. Diese Zahlen unterstreichen die robuste finanzielle Gesundheit des Trusts und könnten das Vertrauen der Anleger weiter festigen.

BlackRock Throgmorton Aktie: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...