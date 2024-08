TON Coin News: 4 Gründe für Kursanstieg von 27,13 % in 7 Tagen

Eine der vielversprechendsten Kryptowährungen ist TON, welcher am heutigen Tage unter den Top 100 mit 9,71 % den höchsten Kursanstieg verzeichnet hat. Denn es gibt einige Kurstreiber, welche den Optimismus der Anleger geweckt haben. Lesen Sie nun den folgenden Beitrag, um alles Wichtige über die neusten Entwicklungen von TON zu erfahren und was in Zukunft zu erwarten ist.

TON wird von der Kryptobörse Binance in Launchpool aufgenommen

Inzwischen wurde bekannt gegeben, dass die größte zentrale Kryptobörse den TON Coin mit in dessen Launchpool integriert hat. Somit können die Nutzer der Kryptobörse jetzt ihre BNB und FDUSD einsetzen, um auf diese Weise TON-Coins zu verdienen. Insgesamt wurden für diesen Zweck 7,65 Mio. TON bereitgestellt, wobei die Aktion für 20 Tage läuft.

https://x.com/ton_blockchain/status/1823739301902852585

Ebenso wird nun von Binance die neue Funktion Super Earn eingeführt. Mit dieser soll sich die Rendite der Nutzer noch weiter steigern lassen, indem sie ihre TON-Coins in spezielle Finanzprodukte einbinden. Bisher sind jedoch noch keine genaueren Details über die Rendite und andere Faktoren bekannt. Somit können die Binance-Nutzer einerseits über den Launchpool TON verdienen und zudem mit weiteren strategischen Investments vermehren.

Partnerschaft zwischen TON und Pyth Network für Echtzeitdaten

Das dezentrale Blockchain-Ökosystem von TON hat eine neue Partnerschaft mit dem dezentralen Daten-Orakel Pyth Network aufgebaut. Auf diese Weise sollen die Entwickler von The Open Network hochwertige Daten für ihre Anwendungen erhalten.

https://x.com/PythNetwork/status/1823721308590370933

Laut den Angaben soll das Orakel des Pyth Networks die Echtzeitpreisdaten in institutioneller Qualität bereitstellen und Transaktionen in Lichtgeschwindigkeit übertragen. Dabei werden diese durch mehrere Schutzschichten abgesichert, um für die Integrität der Daten zu sorgen.

Somit verspricht sich das Team der TON-Chain, dass noch weitere Arten von Anwendungen ermöglicht und Millionen von Nutzern angezogen werden. Unter anderem dürften davon Bereiche wie DeFi, GambleFi, Versicherungen und mehr profitieren.

Venture Fonds im Umfang von 40 Mio. USD wird für TON gestartet

Das Risikokapitalunternehmen The Open Network Ventures hat bekannt gegeben, dass sie einen Fonds mit 40 Mio. USD starten. Mit diesem sowie den Erfahrungen und Ressourcen der Venture Capitalists sollen neue Projekte auf der TON-Blockchain in der Anfangsphase unterstützt werden. Dazu zählen unter anderem Werbung, Mediensupport, strategische Partnerschaften und mehr.

Mithilfe des Venture Fonds sollen Anleger mit den Entwicklern zusammengebracht werden, um auf diese Weise für Innovation und Wachstum zu sorgen. Unterstützt werden unter anderem Telegram-Apps, Tools und Infrastruktur. Somit soll die Massenadaption weiter gefördert werden, was sich sicherlich auch positiv auf den TON-Kurs bemerkbar machen dürfte.

https://x.com/esatoshiclub/status/1823697713076097424

In letzter Zeit haben einige TON-Blockchain-Spiele innerhalb kurzer Zeit eine enorme Reichweite erzielt. Zu diesen zählen beispielsweise Notcoin, Hamster Kombat und Catizen, von denen einige sogar mehr als 300 Mio. Spieler und 50 Mio. täglich wiederkehrende Nutzer verzeichnet haben.

Bisher handelt es sich dabei noch um sehr einfache Spiele, welche wenig Spaß machen. Daher ist vor Kurzem auch der Future-Preis des noch nicht am Spot-Markt gelisteten HMSTR-Coins um 46 % gecrasht.

Sollten sich die Telegram-Spiele und -Apps hingegen weiterentwickeln, so besteht sicherlich ein Wachstumspotenzial. Genau hierfür könnte der neue Venture Fonds hilfreich sein. Die Auswirkungen könnten sich in frühesten 4 Monaten in Form einfacherer Games und nach 8 bis 24 Monaten auch in komplexeren Spielen zeigen, sofern keine Bestehenden adaptiert werden.

TON ermöglicht gebührenfreie Transaktionen

Für die Verbesserung der Nutzererfahrung wurde Ende letzten Monats der W5 Smart Wallet Standard mit Tonkeeper eingeführt. Mit diesem können auf der TON-Chain gebührenfreie Transaktionen exekutiert werden, wenn diese Tether oder Notcoin (NOT) für NOT-Transaktionen verwenden.

https://x.com/ton_blockchain/status/1816498341682819390

Ein weiterer Vorteil liegt darin, dass die Anwender nun auch mit der Blockchain interagieren können, ohne zuvor die Kryptowährung zu kaufen. Denn die Transaktionen ohne Transfers von Assets können somit ohne TON durchgeführt werden. Auf diese Weise werden wiederum die Einstiegsbarrieren genommen, was sich positiv auf die Adaption auswirken kann.

Andererseits stellt sich bei kostenlosen Transaktionen die Frage, wie die Blockchain ein Geschäftsmodell aufbauen und für Anreize für die Staker ohne Inflation sorgen kann. Möglicherweise sollen somit die Konkurrenten abgehängt und ins Aus gedrängt werden, bevor man dann die Gebühren einführt - ähnlich wie es Amazon, Facebook und weitere mit ihren Wettbewerbern taten.

