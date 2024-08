The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 14.08.2024

Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 14.08.2024



ISIN Name

AU000000SGC8 SACGASCO LTD

CA35954B4047 FSD PHARMA B

DE000CZ45V33 COBA OMH VAR

DK0061114246 SCAPE TECHNOLOG. DK -,50

KYG9361V1086 VINDA INTL HLDGS HD-,10

USP0100VAB91 AEROP.DOM.SIGLO XXI 17/29