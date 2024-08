Von Einkäufern über Designer bis hin zu Modebegeisterten die schwedischen Initiativen versammeln sie alle in einer innovativen Messe, die über den konventionellen Ansatz hinausgeht.

Stockholm Fashion District revolutioniert die Modeindustrie, indem es Designern, Kreativen und Einkäufern eine lebendige Plattform bietet, auf der sie zusammenkommen können. Im Gegensatz zu traditionellen Handelsplattformen, die nur zweimal im Jahr stattfinden, veranstaltet Stockholm Fashion District mehrere Messen im Jahr und sprengt damit die Grenzen der Branchenkonventionen.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20240813827984/de/

Catwalk on the Grand Opening of Fashion Week Trade, 12-16 August 2024 (Photo: Business Wire)