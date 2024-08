Das leistungsstarke IP-Portfolio von VeriSilicon verbessert das intelligente Cockpit-Erlebnis

VeriSilicon (688521.SH) gab heute bekannt, dass AutoChips, ein Unternehmen für die Entwicklung elektronischer Chips im Automobilbereich, das leistungsstarke IP-Portfolio von VeriSilicon in seinem intelligenten Cockpit Domain Control SoC AC8025 der neuen Generation einsetzt, einschließlich Neural Network Processing Unit (NPU) IP, Video Processing Unit (VPU) IP und Display Processing IP.

AC8025, das neueste intelligente Cockpit Domain Control SoC von AutoChips, verfügt über leistungsstarke Octa-Core-CPUs vom Typ Arm Cortex-A76+A55 und erfüllt sowohl die Qualitätszertifizierung nach AEC-Q100 als auch die Zertifizierung der funktionalen Sicherheit nach ISO 26262 ASIL-B für das Instrumentendisplay. Es unterstützt 8-Kanal-Full-HD-Kameraeingänge und 7-Kanal-Full-HD-Displays sowie 5760x756-Langstreifenbildschirme und hochauflösende Ultra-Großbildschirme. Das AC8025 ist mit einem leistungsstarken Dual-Core-HiFi-Digital-Signalprozessor (DSP) ausgestattet und liefert hervorragende audiovisuelle Effekte. Darüber hinaus verfügt AC8025 über eine integrierte Hochleistungs-NPU, um effiziente KI-Anwendungslösungen bereitzustellen, die auf Anwendungen wie Face ID, Driver Monitoring System (DMS) und Occupant Monitoring System (OMS) auf Basis des intelligenten Cockpits erweitert werden können.

Der von VeriSilicon übernommene VIP9000 verfügt über eine allgemein programmierbare NPU-Architektur mit Vektor- und Tensor-Engines für die flexible Verarbeitung verschiedener neuronaler Netze. Er bietet eine optimierte 1,2T INT8-Rechenleistung und nutzt die Tiling-Technologie von VeriSilicon, um die Anforderungen an den externen Datenzugriff deutlich zu reduzieren und so die Echtzeitleistung und Stabilität von Fahrzeugsystemen zu verbessern. VIP9000 enthält außerdem das komplette Acuity-Toolset und unterstützt Deep-Learning-Frameworks wie PyTorch, TensorFlow und ONNX, was die Anwendungsbereitstellung beschleunigt. Die VPU IP VC8000LE und VC8000D von VeriSilicon unterstützen verschiedene Videoformate wie HEVC und H.264. Die Display Processing IP DC8100 von VeriSilicon erfüllt die unterschiedlichsten Anforderungen von Display-Anwendungen und unterstützt ultrabreite Displays. Darüber hinaus bietet sie erweiterte Sicherheitsfunktionen wie Cyclic Redundancy Check (CRC) für mehrere konfigurierbare Bereiche und spezifische Testmuster, die die Integrität und Genauigkeit von Display-Inhalten gewährleisten. Die Hardware von VC8000LE, VC8000D und DC8100 unterstützt zwei Betriebssysteme, optimiert die Ressourcennutzung und ermöglicht einen schnellen Taskwechsel, wodurch die Leistung und Reaktionsfähigkeit von Unterhaltungssystemen in Fahrzeugen verbessert wird.

Wenxiong Li, CTO von AutoChips, sagte: "Das leistungsstarke IP-Portfolio von VeriSilicon hat die Systemleistung unserer intelligenten Cockpit-Lösungen erheblich verbessert und eine intelligentere, immersive Cockpit-Interaktion ermöglicht. AC8025 hat die Massenproduktion aufgenommen und wurde bereits von mehreren in- und ausländischen Automobilherstellern für bestimmte Projekte ausgewählt, die voraussichtlich 5 Mio. Fahrzeuge umfassen werden. AC8025 wird die Umstellung auf intelligente Cockpits vorantreiben und den Verbreitungsgrad intelligenter Cockpits deutlich erhöhen, wodurch die heimische Automobilbranche weiter gestärkt wird."

"Domänencontroller sind der Schlüssel zur Fahrzeugintelligenz. Mit den Fortschritten in den Bereichen KI und maschinelles Lernen werden die intelligenten Cockpits der Zukunft mehrere Systeme tiefgreifend integrieren, was die Nachfrage nach effizienten, zuverlässigen und sicheren IPs erhöht", so Wei-Jin Dai, Executive VP und GM der IP Division bei VeriSilicon. "Unsere Zusammenarbeit mit AutoChips ist ein weiterer erfolgreicher Startpunkt für die Technologie von VeriSilicon im Automobilsektor. VeriSilicon entwickelt weiterhin Technologien, um mit unserem Kundenstamm in diesem schnell wachsenden und anspruchsvollen Marktsegment zu wachsen. Unser IP-Portfolio für die intelligente Pixelverarbeitung von Glas zu Glas (von der Kamera bis zum Display) bietet eine hohe Skalierbarkeit, um die Anforderungen verschiedener Marktsegmente zu erfüllen, die von niedrigem Stromverbrauch bis zu hoher Bildqualität reichen. Unser immer umfangreicheres Portfolio an Automotive-zertifizierten IPs und ISO 26262-zertifizierten Chip-Design-Prozessen wird zusammen mit anderen damit verbundenen technologischen Errungenschaften unsere Kunden im Zeitalter der automobilen Intelligenz weiter unterstützen."

Über AutoChips

AutoChips Inc. wurde 2013 gegründet und ist eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von Navinfo Co., Ltd. (Börsenkürzel: 002405.SZ), mit Forschungs- und Entwicklungs- sowie Marketingzentren in Hefei, Shenzhen, Shanghai und Wuhan.

Seit seiner Gründung konzentriert sich AutoChips auf die Forschung und Entwicklung von Chips für die Automobilelektronik und die dazugehörigen Systeme und verfügt über mehr als 300 Mitarbeiter in Forschung und Entwicklung sowie über 150 Patente. Es wurde als ein nationales spezialisiertes und neues "Kleiner Riese"-Unternehmen, ein Schlüsselunternehmen für integrierte Schaltkreise und ein nationales High-Tech-Unternehmen in China anerkannt. AutoChips hält an der Grundlage der technologischen Innovation fest und widmet seine ganze Energie der unabhängigen Forschung und Entwicklung. Die Produktpalette umfasst E-Cockpit-SoC, IVI-SoC, Telematik-SoC, MCU usw., die von in- und ausländischen Teileherstellern und Automobil-OEMs weithin anerkannt und angenommen werden. Die Chips von AutoChips sind inzwischen in mehr als 500 Modellen weltweit im Einsatz und wurden insgesamt über 300 Mio. Mal ausgeliefert, darunter über 80 Mio. SoC-Chips und über 50 Mio. MCU-Chips.

In Zukunft wird AutoChips mit seinen Partnern zusammenarbeiten, um eine führende Marke für elektronische Chips in der Automobilindustrie aufzubauen und einen größeren Durchbruch in "China Chip" zu erzielen.

Über VeriSilicon

VeriSilicon ist bestrebt, seinen Kunden plattformbasierte, allumfassende, kundenspezifische Siliziumdienste und Halbleiter-IP-Lizenzierungsdienste aus einer Hand anzubieten, die das eigene Halbleiter-IP nutzen. Weitere Informationen finden Sie unter www.verisilicon.com

