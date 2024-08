Ethereum Prognose: Mehr Potenzial als BTC?

Ethereum fällt in den letzten 24 Stunden um rund 2 Prozent, bei Bitcoin weiten sich die Kursverluste etwas mehr aus. Die Kursgewinne summieren sich in der letzten Woche schon auf über 13 Prozent, bei Bitcoin sind es 7 Prozent. Hier zeigt sich ein klarer Trend - Ethereum baut endlich wieder Stärke gegen Bitcoin auf. Auch im Handelspaar ETH/BTC könnte sich eine Trendwende anbahnen. Der Ausbruch ist noch nicht bestätigt, doch erste bullische Tendenzen werden offensichtlich. Aktuell befinden wir uns in einer spannenden Kurszone. Sollte ETH über 0,050 BTC steigen, wäre die Trendwende geschafft. Denn noch sehen wir eine intakte Abwärtstrendbewegung im Handelspaar - diverse Versuche einer Trendwende sind gescheitert.

Dennoch gibt es laut dem folgenden Analysten gute Argumente, warum Ethereum jetzt mehr Potenzial als Bitcoin haben könnte. Der Fokus liege hier auf dem entscheidenden Zusammenspiel von Angebot und Nachfrage:

Angebot vs. Nachfrage: Darum könnte ETH explodieren

Das Zusammenspiel von Angebot und Nachfrage ist entscheidend für die Kursentwicklung von Assets wie Ethereum. Wenn die Nachfrage nach Ethereum steigt, etwa durch vermehrte Nutzung der Blockchain, während das Angebot begrenzt bleibt oder langsamer wächst, führt dies in der Regel zu steigenden Kursen. Umgekehrt sinken die Kurse, wenn das Angebot das Interesse übersteigt. Diverse Faktoren beeinflussen Angebot als auch Nachfrage. Dieses dynamische Gleichgewicht bestimmt letztlich den Preis von Ethereum.

The amount of $ETH staked: 30%



The increased supply in 2024: ~$170M.



The inflow in the past 10 days in the ETF: $130M.



If this inflow starts to pick up momentum, the impact on Ethereum's price is going to be significantly bigger than Bitcoin. - Michaël van de Poppe (@CryptoMichNL) August 14, 2024

Der Experte Michael van de Poppe sieht für Ethereum derzeit größeres Potenzial als für Bitcoin, basierend auf mehreren Faktoren. Ein wesentlicher Punkt ist die enorme Menge an gestaktem Ethereum, die bereits 30 Prozent des gesamten Angebots erreicht hat. Insgesamt befinden sich sogar rund 40 Prozent der Ether gesperrt in Smart Contractsw. Dies bedeutet, dass ein signifikanter Teil des Angebots gebunden ist und somit nicht auf den Markt gelangt, was das Angebot verknappt.

Hinzu kommt, dass das zusätzliche Angebot von Ethereum im Jahr 2024 bei etwa 170 Millionen US-Dollar liegt. So viele ETH sind via Staking-Rewards neu auf den Markt gekommen. Im Vergleich dazu könnte der Einfluss durch Kapitalzuflüsse, insbesondere in den letzten 10 Tagen in den Ethereum-ETF, von etwa 130 Millionen US-Dollar enorm sein. Denn schon bald könnte der Netto-Inflow der ETFs größer als die Ausweitung des Angebots sein. Sollte dieser Zufluss weiter an Fahrt gewinnen, könnte dies eine erhebliche Preiserhöhung zur Folge haben.

Van de Poppe argumentiert, dass bei einer anhaltenden Nachfrage Ethereum aufgrund der größeren Bindung des Angebots und der bisherigen Kapitalzuflüsse in ETFs möglicherweise schneller und stärker im Preis steigen könnte als Bitcoin. Dieses Szenario macht Ethereum in der aktuellen Marktphase potenziell attraktiver für Investoren, denn die Knappheit ist hier ausgeprägter und die Erwartungen sind deutlich geringer als bei Bitcoin.

Ethereum Alternative: Erst ETH, dann Layer-2-Coin PEPU?

Häufig zeigt sich zuerst Stärke bei Ethereum, bevor verwandte Projekte davon profitieren. Besonders Layer-2-Lösungen könnten hier als Hebel auf Ethereum fungieren. Sobald Ethereum an Dynamik gewinnt, profitieren auch Layer-2-Projekte von diesem Aufschwung.

Der Erfolg von Pepe Unchained - einer neuen Meme-Layer-2 - wird maßgeblich durch die verstärkte Medienpräsenz beflügelt. Diese mediale Aufmerksamkeit hat erheblich zur wachsenden Popularität von PEPU beigetragen. Analysten von Coincierge haben in einem kürzlich veröffentlichten Video das Potenzial von PEPU detailliert analysiert und bewertet.

Zum Pepe Unchained Presale

Pepe Unchained hebt sich durch den innovativen technischen Ansatz von anderen Meme-Coins ab. Während traditionelle Meme-Coins, die auf der Ethereum-Blockchain basieren, oft mit hohen Transaktionskosten und langsamen Prozessen kämpfen, verfolgt Pepe Unchained einen alternativen Weg. Das Projekt nutzt die Layer-2-Technologie, um schnellere und kostengünstigere Transaktionen zu ermöglichen. Mit diesem Ansatz will Pepe Unchained die Grenzen traditioneller Meme-Coins erweitern - PEPU ist mehr als ein Meme-Coin. Vielmehr soll hier ein Meme-Ökosystem entstehen, basierend auf effizienter Layer-2.

Darüber hinaus haben die Entwickler von Pepe Unchained kürzlich auf X angekündigt, dass der Launch ihrer Layer-2-Lösung unmittelbar bevorsteht. Allzu lange dürfte der Presale nicht mehr andauern.

Are you ready to connect to the first meme coin layer 2? It's coming soon! pic.twitter.com/4Dgs0pSkot - Pepe Unchained (@pepe_unchained) August 11, 2024

Damit gibt es für Anleger aktuell die letzte Gelegenheit, in PEPU zu investieren. Ferner gibt es im Anschluss das Staking-Angebot, das mit einer aktuellen Rendite von über 225 Prozent APY lockt. Der Erwerb der Token gestaltet sich dabei benutzerfreundlich, da Investoren diese direkt über die offizielle Website mit ETH, USDT, BNB oder per Kreditkarte kaufen können. In weniger als 36 Stunden steigt der Preis bereits erneut - maximale Buchgewinne gibt es also nur noch für begrenzte Zeit.

Zum Pepe Unchained Presale

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.