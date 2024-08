Kape Technologies und ExpressVPN gaben heute die Ernennung von Zac Eller zum General Manager, Global Partnerships Business Development bekannt und stärken somit das leitende kommerzielle Team der Gruppe, um ihr Produkt- und Dienstleistungsangebot zu erweitern und ein sichereres und freieres Internet aufzubauen.

Der ehemalige Manager von Sony, Netflix und Fox bringt eine jahrelange Erfahrung bei der erfolgreichen Skalierung abonnementbasierter Wachstumsunternehmen aus dem gesamten Spektrum der Technologie- und Mediendienste sowie der digitalen Dienste mithilfe strategischer Partnerschaften und neuer Geschäftskanäle in das Unternehmen ein.

In seiner neuen Rolle wird Zac Eller die globalen Partnerschaften und Geschäftsentwicklungsinitiativen der Gruppe für die Datenschutzprodukte von Kape Technologies leiten, einschließlich seiner Flaggschiff-Marke für Datenschutz ExpressVPN. Zac Eller wird sich auf den Aufbau neuer Partnerschaften und B2B-Kanäle konzentrieren, um Wachstum und Bekanntheit der besten digitalen Apps und Dienstleistungen ihrer Kategorie von Kape Technologies voranzutreiben.

Bei Netflix trug Zac Eller zur Entwicklung strategischer Partnerschaften bei, die die globale Reichweite und das Inhaltsangebot der Plattform erweiterten. Während seiner Amtszeit bei Sony und Fox leitete er globale Partnerinitiativen, was zu wirkungsvollen Kooperationen führte, die die Markenbekanntheit verbesserten, den Umsatz steigerten und die Abonnentenbasis erweiterten. Zuletzt leitete er den internationalen Geschäftsbereich Digital Services bei Travel Leisure, wo er für die Einführung von Multiplattform-Reiseprodukten und -inhalten verantwortlich zeichnete.

Ankit Khemka, Chief Marketing Officer von Kape Technologies und ExpressVPN, erklärte: "Wir freuen uns, Zac Eller in dieser neuen Phase des Wachstums und der Innovation im Team begrüßen zu dürfen. Seine umfangreiche Erfahrung und sein nachgewiesener Erfolg bei der Skalierung einflussreicher digitaler Marken werden für uns von unschätzbarem Wert sein, um eine sicherere und freiere digitale Welt aufzubauen."

"Ich freue mich, Kape Technologies und ExpressVPN in dieser nächsten Wachstumsphase des Unternehmens beizutreten", so Zac Eller. "ExpressVPN steht an der Spitze der Innovation im Bereich der digitalen Privatsphäre und der Sicherheitsinnovationen und ich freue mich bereits auf die Zusammenarbeit mit dem talentierten Team, um das Wachstum voranzutreiben und unseren Partnern und Kunden einen außergewöhnlichen Mehrwert zu bieten."

Über ExpressVPN

Seit 2009 hat ExpressVPN Millionen von Nutzern ermöglicht, die Kontrolle über ihr Interneterlebnis zu übernehmen. Der preisgekrönte VPN-Dienst des Unternehmens für Privatkunden wird durch das Open-Source-VPN-Protokoll Lightway unterstützt und gewährleistet mit wenigen Klicks den Datenschutz der Nutzer. Der Passwortmanager Keys und der Aircove-Router von ExpressVPN machen digitale Privatsphäre und Sicherheit unkompliziert und zugänglich für alle. Die Produkte von ExpressVPN wurden eingehend von externen Experten geprüft, darunter PwC, Cure53, KPMG und andere.

Seit 2021 gehört ExpressVPN zu Kape Technologies. Um mehr über die branchenführenden Datenschutz- und Sicherheitslösungen von ExpressVPN zu erfahren, besuchen Sie www.expressvpn.com.

