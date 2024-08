Chonky Prognose: Noch günstiger Memecoin mit berühmten Unterstützern

Die höchsten Renditen lassen sich mit originellen und günstig bewerteten Memecoins erzielen. Eine solche Chance bietet die fette Katze Chonky, welche schon die Aufmerksamkeit von berühmten Krypto-Künstlern, Entwicklern und anderer geweckt hat. Aufgrund der Korrektur des breiteren Kryptomarktes ist der Coin nun deutlich günstiger bewertet. Ob Sie mit Chonky noch Millionär werden können, wollen wir im folgenden Beitrag näher analysieren.

Chonky Prognose

Erstmalig gelistet wurde Chonky am 28. November 2023 für einen Preis in Höhe von 0,000000004406 USD und konnte seitdem bis zu seinem Allzeithoch von 0,0001076 USD um beeindruckende 2.442.024 % steigen.

Durch das negative Sentiment des Kryptomarktes kam es bei Chonky zu einem starken Abverkauf von fast 93 %, was für einen Memecoin gerade noch akzeptabel ist. Dabei erhielt er von dem Widerstand bei 0,000007245 USD Unterstützung und ist innerhalb von zwei Wochen erneut um 441 % bis auf 0,00003326 USD gestiegen.

Nach einer weiteren Korrektur von Chonky befindet er sich mittlerweile bei einem Kurs von 0,00001881 USD. Zuletzt wurde er von dem negativen Sentiment des Kryptomarktes und dem 78,6er-Fibonacci-Retracement bei 0,00002269 USD abgehalten.

Auf der Oberseite befinden sich nun einige wichtige Widerstände, die Chonky für eine Fortsetzung des Aufwärtstrends überwinden muss. Neben dem Fibonacci-Level sind dies einige diagonale Widerstände, welche zusammen ab einem Preis von rund 0,00002556 USD wieder etwas Luft nach oben bieten.

Danach sieht es schon deutlich bullischer aus, auch wenn noch das Fibonacci-Retracement bei 0,00003058 USD und bei 0,00004073 USD für eine Bestätigung des Aufwärtstrends benötigt werden.

Das Handelsvolumen ist bei dem letzten Anstieg etwas geringer gewesen, was auf ein nachlassendes Interesse verweisen kann, aber auch auf das aktuell etwas durchwachsene Marktumfeld mit Sorgen vor einer Rezession zurückzuführen ist.

Vor der US-Wahl kann es noch einmal zu einer Korrektur kommen, von der auch Chonky aufgrund der höheren Volatilität stark betroffen sein könnte. Günstigere Nachkaufgelegenheiten bieten sich dann bei dem Widerstand von 0,000007245 USD.

Aber auch jetzt ist der Memecoin Chonky angesichts seines Künstlerteams und Engagements sowie einer Marktkapitalisierung von 9,46 Mio. USD noch günstig bewertet. Solle er dieselbe Bewertung wie Shiba Inu oder Dogecoin erreichen, so wäre ein 4.599- bis 9.417-facher Anstieg möglich. Somit könnten Sie mit 200 USD schon Millionär werden.

Im Vergleich zu vielen anderen Memetoken scheint das Team von Chonky engagiert zu sein, um aus ihm eine eigene Marke zu entwickeln. Dies könnte ihm auch längerfristig eine Chance auf dem schnelllebigen Markt geben.

Was ist Chonky?

https://x.com/chonkycom/status/1819486046972711260

Bei Chonky handelt es sich um einen Solana-Memecoins aus der Nische der bisher im Vergleich zu anderen Memetoken-Sektoren unterbewerteten Katzen. Inspiriert wurde er von einem populären Internet-Meme einer übergewichtigen Katze, welche humorvoll dargestellt wird.

Für den Memecoin wurde mit Chonky ein sehr passender Name ausgewählt. Denn dieser Begriff hat sich im Internet für fettleibige Haustiere und insbesondere Katzen durchgesetzt. Beispielsweise gab es im Jahr 2018 "The Chonk Chart" auf welchem die verschiedenen Grade von Fettleibigkeit bei Katzen dargestellt wurde.

Zudem wurde das Chrome-Browser-Plug-in Chonky Quickfire entwickelt, mit welchem sich verschiedene GIFs von Chonky in X (ehemals Twitter) und anderen Social-Media-Kanälen verwenden lassen. Somit konnte das Projekt schnell einen hohen memetischen Wert erreichen, da er sich schnell selbst von Anfänger leicht verbreiten lässt und somit Viralität aufbaut.

Ebenso gibt es viel KI-Kunst von der kultigen Katze, welche von den Community-Mitgliedern und speziellen Künstlern erstellt wurde. Dies zeigt, dass der Memecoin die Begeisterung der Krypto-Gemeinschaft geweckt hat und länger am Leben bleiben könnte.

Bemerkenswert sind auch die Parallelen zu der berühmten und erfolgreichen NFT-Kollektion von Pudgy Penguins. Denn auch diese hat es unter anderem mithilfe von GIFs in WhatsApp und Co zu einer gewissen Berühmtheit geschafft. Die NFTs befinden sich aktuell auf dem 6. Platz von allen Kollektionen und haben einen Mindestpreis von 9,29 ETH oder umgerechnet 24.733 USD.

https://x.com/SolJakey/status/1823163226265358536

Ebenso wurde von dem Projekt ein eigenes Plüschtier entwickelt, welches in der Krypto-Community die Runde macht. So gibt es Beiträge von @SolJaKey, einem Entwickler der Kryptobörsen Cube und Jupiter. Ebenso wurde Chonky auf dem bekannten YouTube-Kanals Crypto Banter vorgestellt.

Aber auch der bekannte Krypto-Künstler Beepl, der sein Kunstwerk Everydays, bei dem es sich um eine Collage aus 5.000 Einzelbildern handelt, im März 2021 bei einer Auktion von Christie's für 69,3 Mio. USD verkauft hat. Übergeben wurde ihm ein Chonky auf seinem Pepe Fest.

https://x.com/chonkycom/status/1822359131048792135

Passend zu dem Stofftier von Chonky gibt es diverse Accessoires im Shop zu kaufen, sodass es schon etwas mit Anziehpuppen zu vergleichen ist. Ebenso gibt verschiedene Chonky-Fanprodukte für Menschen, wie T-Shirts, Caps und mehr.

Dieser neue Memecoin kann alle anderen übertreffen

Während Chonky sicherlich ein vielversprechender und sehr günstig bewerteter Memecoin ist, kann er von dem noch im Presale befindlichen Pepe Unchained in den Schatten gestellt werden. Denn dieser entwickelt ein eigenes Ökosystem, in dem sich auch viele andere Memecoins ansiedeln können, um von den besseren Konditionen zu profitieren.

So handelt es sich um eine Ethereum-Skalierungslösung, welche die geringen Transaktionen und die hohen Gebühren der führenden Business-Chain verbessert. Mithilfe seiner fortschrittlichen Sidechain und einem einzigartigen Konsensmechanismus sollen hundertmal mehr Transaktionen pro Sekunde und sehr niedrige Gebühren ermöglicht werden.

Daher könnte auch viele andere Memetoken auf Pepe Unchained migrieren, um ihren Nutzer bessere Konditionen zu bieten und wettbewerbsfähig zu bleiben. Somit ist Pepe Unchained prädestiniert, um sich als ein Memecoin-Ökosystem zu entwickeln und die Marktführerschaft in diesen Sektor zu übernehmen, wie Immutable X im GameFi-Bereich.

Das Konzept zeugt von einer gewissen Raffinesse, da somit die eigenen Metriken steigen, während man anderen Projekten hilft. Je mehr Memecoins und andere Kryptoprojekte Pepe Unchained wählen, desto höher steigt auch dessen Wert. Somit könnte er sogar die Bewertung von anderen führender Memetoken um ein Vielfaches übertreffen.

Aus diesem Grunde zeigt sich auch über den vor Kurzem gestarteten Presale kontinuierlich ein trotz Krypto-Korrektur ungebrochen hohes Interesse. Mittlerweile wurde schon 8,80 Mio. USD erzielt und der Ausverkauf steht unmittelbar bevor. Aktuell werden die Coins für einen Preis von 0,0090901 USD und mit einer Staking-Rendite von 224 % angeboten.

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten. Zudem ist der Autor möglicherweise selbst in die Vermögenswerte investiert, wodurch ein Interessenkonflikt entstehen kann.