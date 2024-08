Die 5 besten Memecoins im August

Nach dem aus Krypto-Sicht sehr aufregenden Start in den August ist der Markt aktuell wieder etwas abgeflaut. Weder Bitcoin noch Ethereum oder andere Meme-Coins zeigen großartige Bewegungen, die langfristige Trends oder große Gewinnpotenziale andeuten könnten. In dieser volatilen Phase zeigen sich Vorverkaufsprojekte oft als gute Anlagemöglichkeit, um die Zeitspanne bis zum nächsten Aufschwung renditeträchtig zu überbrücken. Diese ICOs bieten zumeist vergünstigte Preise gegenüber ihren späteren Launching-Preisen sowie Staking-Möglichkeiten und zusätzliche Tokens, die durch das Sperren des Investments für wenige Tage generiert werden können.

PEPE Unchained - Neuer Layer 2

Ein aktuell sehr aufsehenerregender Vorverkauf ist Pepe Unchained. Das Projekt verbindet den Humor von Meme-Coins mit der technologischen Innovation einer Layer-2-Ethereum-Blockchain.

Dies bringt gerade für Meme-Coin-Trader enorme Vorteile, da Transaktionen um das 100-fache schneller und deutlich günstiger abgewickelt werden können. Zukünftig stellt die Konkurrenz für diesen Coin somit nicht etwa Pepe oder WIF dar, sondern eher Projekte wie Base oder Polygon. Immerhin werden Möglichkeiten geschaffen, DeFi-, GameFi- oder auch NFT-Projekte auf der neuen Blockchain zu launchen. Auch andere Memecoin-Projekte könnten zukünftig ihre Heimat auf dieser speziell für diese Coins ausgelegten Blockchain finden.

Den Investoren scheint die Idee jedenfalls zu gefallen, so konnten Zuflüsse von rund 200.000 US-Dollar verzeichnet werden. Aktuell steht der Vorverkauf schon bei 8,8 Millionen US-Dollar, wobei die nächste Preissteigerung bereits in wenigen Stunden bevorsteht.

Base Dawgz - "Multi-Kulti" Token

Quasi als "Multi-Kulti"-Token geht Base Dawgz an den Start. Den die Entwickler des Coins werden den jungen Krypto-Token gleichzeitig auf fünf Blockchains launchen: Base, Solana, BNB Smart Chain, Avalanche und Ethereum.

Der Plan dahinter ist, den Coin einer Vielzahl an Investoren zugänglich zu machen. Oft kann beobachtet werden, dass Trader gerne auf ihrer bevorzugten Blockchain handeln, da die Überbrückung der Kryptowährungen auf andere Chains teilweise mit erheblichen Kosten verbunden ist. Mittels Portal Bridge und Wormhole-Technologie bietet Base Dawgz eine barrierefreie Einbindung seiner Kryptowährung auf die unterschiedlichen Blockchains.

Die Verdienstmöglichkeiten des Coins sind dabei vielfältig. Hier muss nicht nur auf die geplante Preissteigerung von bis zu 1.000% gehofft werden; auch mittels "Refer to Earn"-Programm können Zusatzeinkünfte generiert werden. So erhalten Tokeninhaber, die neue Community-Mitglieder anwerben, 10% des gekauften Wertes als USDT auf ihre Wallet gutgeschrieben.

Auch das Staking kann sich sehen lassen, da hier trotz 194 Millionen gestakter Tokens noch immer 868% APY geboten werden.

Play Doge - Bringt das Tamagotchi zurück in die Hosentasche

In den 90er Jahren waren die kleinen digitalen Haustiere bei Kindern und Jugendlichen äußerst beliebt. Viele trugen ihr Tamagotchi ständig bei sich, um ihr Haustier zu füttern, mit ihm zu spielen oder es anderweitig zu betreuen.

Play Doge greift diese Idee nun wieder auf und bringt ein Mobile Game in Verbindung mit einer Kryptowährung auf den Markt.

Dadurch fungiert der $PLAY Token nicht nur als reine Kryptowährung, sondern kann auch im Spiel verwendet und erwirtschaftet werden. Wer sein digitales Haustier besonders gut pflegt, kann in die Bestenliste aufsteigen und Belohnungen in Form von Tokens erhalten. Damit motiviert das Projekt seine Community, am Game dran zu bleiben und sich im Spiel miteinander zu messen. Als weiterer Entwicklungsschritt sind unabhängige Minigames geplant, die wahrscheinlich in Anlehnung an 90er-Retro-Hits gestaltet werden.

Mit dieser Idee konnten die Entwickler bereits über 6 Millionen US-Dollar einsammeln, um das Projekt und die Kryptowährung für einen erfolgreichen Launch vorzubereiten.

The Meme Games - Olympia und Krypto

Auch wenn die Olympischen Spiele in Paris bereits zu Ende sind, zeigt sich noch großes Interesse am neuen Meme Games Token. Die Verbindung aus sportlichem Ehrgeiz mit den Gewinnmöglichkeiten eines Krypto-Meme-Coins bringt dem Token Aufmerksamkeit auf den unterschiedlichsten Plattformen. So konnte er bereits Berichte auf Watcher.guru, Binance Square, The Economic Times und vielen mehr für seine Idee verbuchen.

Wer glaubt, das Projekt sei mit dem Ende der Olympischen Spiele bereits abgehakt, irrt. Erst nach Ende der Paralympischen Spiele am 10. September wird der Token offiziell auf den dezentralen Börsen gelauncht.

Außerdem ergeben sich noch weitere Gewinnmöglichkeiten im Vorverkauf. Wer auf den richtigen Sprinter setzt, kann seine über das Buying Widget gekauften Coins mit einem zusätzlichen 25%-Bonus aufpeppen. Laut der Homepage konnten sich schon 200 Käufer über diese Zusatzbelohnung freuen.

Crypto All Stars - Die Party beginnt

Ein ganz frisches Projekt ist der Crypto All Stars Token, der erst vor wenigen Tagen in den Vorverkauf gestartet ist. Bereits in den ersten 48 Stunden konnten mehr als 330.000 US-Dollar für den Vorverkauf gesammelt werden. Kein Wunder, denn immerhin beträgt die Staking-Prämie aktuell 4.915% APY. Wer die Allstars Tokens ($STARS) kauft, kann somit auf der Staking-Seite quasi sekündlich sein Guthaben an Bonus-Tokens steigen sehen. Wie es für Krypto-Projekte üblich ist, sinkt die Verzinsung mit der Anzahl der Coins im Staking-Pool, weshalb frühe Käufer Vorteile haben.

Doch damit nicht genug. Der Token führt als weltweit erster seiner Art das sogenannte MemeVault-Ökosystem-Staking ein. Dieses Protokoll ermöglicht es, dass alle Top-Meme-Coins der Welt in dieses Staking-Protokoll eingebracht werden können. So können auch die anderen Coinbestände für definierte Zeiträume in das Staking-Produkt eingebracht werden und daraus Profite erzielt werden. Aktuell können 11 Tokens eingebracht werden, darunter Pepe Coin, Dogecoin, Shiba Inu, aber auch Based Brett oder Bonk. In Zukunft sollen noch viele weitere Kryptowährungen hinzukommen, um es einer Vielzahl von Investoren schmackhaft zu machen, ihre Coins gemeinsam mit dem $STARS Token im Staking zu vermehren.

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.