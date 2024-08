Uniphore, eines der größten KI-nativen Unternehmen der Welt, gab heute die Ernennung von Ravi Mayuram zum neuen Chief Technology Officer (CTO) des Unternehmens bekannt. Mayuram bringt über 25 Jahre Erfahrung im Bereich Engineering-Führung mit und freut sich darauf, die Führungsposition von Uniphore im Bereich Enterprise AI weiter auszubauen.

Mayuram wird bei Uniphore das Engineering-Team leiten und die Skalierung der Engineering-Plattform, der Technologie- und KI-Gruppen von Uniphore übernehmen, wobei er die Einhaltung höchster Sicherheits- und Leistungsstandards sicherstellen wird.

Mayuram bringt umfassende Führungserfahrung mit zu Uniphore. Zuvor hatte er mehrere leitende technische und Managementpositionen bei führenden Softwareunternehmen inne, unter anderem bei Couchbase, BEA, HP, Informix, Oracle und Siebel Systems. Als technischer Leiter hat er Teams von Grund auf aufgebaut sowohl bei etablierten Unternehmen als auch bei Start-ups und er war für die Entwicklung von Systemen verantwortlich, einschließlich Betriebssystemen, verteilten Datenbanken, PaaS, SaaS sowie Edge- und IoT-Systemen.

Zuletzt war Mayuram als Chief Development Officer bei Luminary Cloud tätig, wo er die Bereiche Products, Design und Engineering leitete. Davor war er CTO bei Couchbase, einem führenden Unternehmen für Cloud-native NoSQL-Datenbanken. Er verantwortete dort Innovation, Entwicklung und Bereitstellung der beliebten Datenbankplattform und trug maßgeblich dazu bei, das Unternehmen zu einem erfolgreichen börsennotierten Unternehmen zu machen. Außerdem leitete er bei Oracle Innovationen auf den Gebieten Social Graph, Suche und Analyse und half bei der Einführung der Cloud Collaboration Platform des Unternehmens. Seine Erfahrung im Bereich Start-ups sammelte er bei BroadBand Office (einem Kleiner-Perkins-Venture) und Plumtree (von BEA übernommen).

"Wir heißen Ravi Mayuram sehr herzlich im Führungsteam von Uniphore willkommen", so Umesh Sachdev, CEO und Mitbegründer von Uniphore. "Uniphore entwickelt sich zum bevorzugten KI-Partner für die größten Unternehmen der Welt, und ich bin zuversichtlich, dass Ravi einen wichtigen Beitrag dazu leisten wird, unsere Führungsrolle und Innovationskraft im Bereich KI in Zukunft weiter auszubauen."

Mayuram äußerte sich begeistert über seine kommende Position bei Uniphore: "Ich fühle mich geehrt, in einer so entscheidenden Phase der Unternehmensgeschichte zu Uniphore zu stoßen. Uniphores Kultur der KI-Innovation ist branchenweit einzigartig und die Technologie wird von den größten Unternehmen eingesetzt, getestet und geschätzt. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit diesem talentierten Team von Weltklasse-Ingenieuren und Managern, um die Technologie von Uniphore weiter voranzutreiben und den Kunden einen noch größeren Mehrwert zu bieten."

Über Uniphore

Uniphore zählt zu den größten B2B-Unternehmen für KI-native Lösungen seit Jahrzehnten erprobt, skalierbar und für den Einsatz in Unternehmen konzipiert. Das Unternehmen optimiert Geschäftsergebnisse in verschiedenen Branchen und bei den größten globalen Implementierungen. Uniphore integriert KI in jeden Teil des Unternehmens, der Auswirkungen auf den Kunden hat. Wir stellen die einzige multimodale KI-Architektur bereit, bei der der Kunde im Mittelpunkt steht und die generative KI, Wissens-KI und Emotions-KI sowie Workflow-Automatisierung und einen Co-Piloten zur Unterstützung kombiniert. Wir verstehen wie kein anderer, wie man Sprache, Video und Text erfasst und alle Arten von Daten analysiert. KI wird immer leistungsfähiger, und jeder Teil des Unternehmens, der Auswirkungen auf den Kunden hat, erfährt dadurch eine Disruption. Wir glauben, dass die Zukunft auf der Verbindung zwischen Menschen, Maschinen und Daten basieren wird: alles im Dienste des Ziels, die menschlichsten Prozesse und Erfahrungen für Kunden und Mitarbeiter zu schaffen.

