DJ NACHBÖRSE/XDAX +0,1% auf 17.903 Pkt - Mister Spex knicken ein

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Aktien von Mister Spex standen im nachbörslichen Handel am Mittwoch deutlich unter Druck. Die Optikerkette hat ihre Prognose gesenkt, nachdem das erste Halbjahr hinter den Erwartungen zurückblieb, und außerdem ein Transformations- und Restrukturierungsprogramm beschlossen. Das Unternehmen erhofft sich davon eine Steigerung des EBITDA inklusive Miete um mehr als 20 Millionen Euro, die sich vor allem in den Jahren 2025 und 2026 auswirken soll. Im Rahmen des Programms werden alle internationalen Standorte geschlossen und die Personalkosten gesenkt. Die Ergebnisse des ersten Halbjahres liegen auf vorläufiger Basis zwar unter den Erwartungen des Unternehmens, aber innerhalb des Prognosekorridors, wenn auch am unteren Ende. Die Aktien wurden bei Lang & Schwarz 10 Prozent niedriger getaxt.

Die Metro-Aktie zeigte dagegen keine große Reaktion auf die Ergebnisse für das dritte Geschäftsquartal. Der Konzern hat im Berichtszeitraum den Umsatz leicht gesteigert. Unter dem Strich ergaben sich jedoch deutliche Gewinnrückgänge, der Gewinn je Aktie sank auf 4 Cent von 48 Cent im Vorjahr. Die Ziele im Gesamtjahr bestätigte Metro gut sechs Wochen vor dem Ende des Geschäftsjahres am 30. September, nannte gleichzeitig die Geschäftsentwicklung in Russland leicht besser als erwartet, jedoch "bei weiterhin hoher Volatilität und Inflation".

Die Deutsche Euroshop hat im ersten Halbjahr dank einer Verbesserung beim Bewertungsergebnis unter dem Strich über 60 Prozent mehr verdient als im Vorjahreszeitraum. Der Investor für Einkaufszentren bestätigte zudem die Jahresprognose. Die Aktie wurde wenig verändert gestellt.

=== XDAX* DAX Veränderung 22.15 Uhr 17.30 Uhr 17.903 17.886 +0,1% ===

*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.

August 14, 2024 16:31 ET (20:31 GMT)

