DJ PTA-Adhoc: AVENTA AG: Alta Invest GmbH erwirbt Aktienpaket

Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR

Graz (pta/14.08.2024/23:15) - Die AVENTA AG, FN 524690d, gibt hiermit bekannt, dass die Alta Invest GmbH, FN 484925a, mit Aktienkaufvertrag vom 14.08.2024 insgesamt 17.569.481 Stückaktien an der AVENTA AG erworben hat. Durch diese Transaktion hält die Alta Invest GmbH nunmehr insgesamt 22.369.481 Stückaktien an der AVENTA AG, was einer Beteiligung am Grundkapital der Gesellschaft von 49,94% entspricht. Damit wird die Alta Invest GmbH Mehrheitseigentümerin der AVENTA AG. Durch diese Änderung in der Eigentümerstruktur erwartet sich die AVENTA AG eine Stärkung der Finanzkraft der Gesellschaft. Über die genauen Konditionen des Verkaufs wird keine weitergehende Auskunft erteilt. Diese Transaktion ist gemäß Art 19 der Verordnung (EU) Nr 596/2014 (Marktmissbrauchsverordnung) meldepflichtig und wird hiermit unverzüglich veröffentlicht.

Christoph Lerner

Vorstand

Bernhard Georg Schuller

Vorstand

(Ende)

Aussender: AVENTA AG Adresse: Robert-Viertl-Straße 2/1/4, 8055 Graz Land: Österreich Ansprechpartner: Kamil Kowalewski Tel.: +43 5 77177 E-Mail: kamil.kowalewski@aventa.at Website: www.aventa.at

ISIN(s): AT0000A2KLN5 (Aktie) Börsen: direct market plus in Wien

