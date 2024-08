EQS-Ad-hoc: CHAPTERS Group AG / Schlagwort(e): Kapitalmaßnahme

Die Privatplatzierung der am 14.08.2024 beschlossenen Kapitalerhöhung unter Bezugsrechtsauschluss durch die Ausgabe neuer Aktien wurde am heutigen Tage erfolgreich in Umfang von 3.438.322 neuen Aktien abgeschlossen. Der Bezugspreis betrug 24,70 Euro je neuer Aktie, wodurch der Bruttoemissionserlös aus der Kapitalerhöhung 84,9 Mio. Euro beträgt.

Vorbehaltlich der Eintragung der Durchführung der Kapitalerhöhung in das Handelsregister erhöht sich das Grundkapital von bisher 19.547.705,00 Euro auf 22.986.027,00 Euro.





