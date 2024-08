Im ersten Anlauf hat es nicht geklappt. So ist der Aktienkurs der ProCredit Holding im Mai 2024 an der - zumindest psychologisch wichtigen - Marke von 10 Euro abgeprallt und befindet sich seitdem wie so viele andere Titel im Konsolidierungsmodus. Keine Frage: Der Rückgang ist durchaus markant, mittlerweile nähert sich die Notiz der überwiegend in ... The post ProCredit Holding: Wertvolle Basisarbeit appeared first on Boersengefluester.

Den vollständigen Artikel lesen ...