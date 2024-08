© Foto: Unsplash



Mehrere Analysten haben Starbucks, einen Tag nachdem die Kaffeekette den CEO Laxman Narasimhan durch den Chipotle-Chef Brian Niccol ersetzt hat, hochgestuft. Was jetzt mit einem Investment zu holen ist.Starbucks verzeichnete am Dienstag mit einem Kursanstieg von 24,5 Prozent den besten Handelstag seit seinem Börsengang 1992. Analysten sind bullish, nachdem die Kaffeekette den CEO Laxman Narasimhan durch den Chipotle-Chef Brian Niccol ersetzt hat. Stifel hat die Aktie in der Folge von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 80 auf 110 US-Dollar angehoben. "Wir glauben, dass Starbucks eine gesunde und relevante Marke für die meisten Generationen bleibt, aber es fehlt eine kohärente …