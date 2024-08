Bern (ots) -Die 14 Banken der Clientis Gruppe berichten für das erste Halbjahr 2024 von einem kontinuierlichen Wachstum trotz volatiler Wirtschaftslage. Die Ausleihungen an Kunden sowie die Kundengelder konnten erfreulich ausgebaut werden. Der Betriebserfolg liegt trotz des anspruchsvollen Zinsumfelds leicht über Vorjahr. Das stabile Rating der Gruppe wurde bestätigt."Nach einem ausserordentlich guten Ergebnis im Vorjahr wächst die Clientis Gruppe auch dieses Jahr erfreulich, das Zinsumfeld bleibt jedoch anspruchsvoll.", sagt Matthias Liechti, CEO der Clientis AG, dem Kompetenz- und Dienstleistungszentrum der Gruppe.Der Betriebserfolg der Clientis Banken (Erfolg aus dem ordentlichen Bankgeschäft) lag im Vergleich zum ersten Halbjahr des Vorjahres mit CHF 101,6 Mio. (+0,6%) leicht höher. Der Netto-Erfolg aus dem Zinsengeschäft sank um -0,5% auf CHF 77,6 Mio. Der Erfolg aus dem Kommissions- und Dienstleistungsgeschäft entwickelte sich positiv mit einem Zuwachs um 3,8% auf CHF 12,4 Mio. Der Erfolg aus dem Handelsgeschäft legte um 13,7% auf CHF 3,6 Mio. zu. Der übrige ordentliche Erfolg lag mit 1,5% bzw. CHF 8,1 Mio. leicht über Vorjahr.Der Geschäftsaufwand nahm mit CHF 57,7 Mio. um 4,9% zu. Dieser lässt sich auf einen gestiegenen Personalaufwand (+4,1%) durch eine Zunahme des Personalbestands um +4,3% sowie auf höhere Sachaufwände (+6,1%) zurückführen. Insgesamt resultierte ein Gruppengewinn von CHF 32,0 Mio. (-3,3%). Die Cost/Income Ratio (Verhältnis vom Geschäftsaufwand zum Betriebserfolg) veränderte sich um 2,4 Prozentpunkte auf 56,7%. Die Clientis Banken beschäftigten Mitte Jahr 548 Mitarbeitende (433 Vollzeitstellen) an 47 Standorten.Zunahme der Kundengelder und Wachstum bei den HypothekenDie Kundengelder stiegen im ersten halben Jahr um 1,7% auf CHF 10,1 Mrd. Mit den Kundengeldern wurden 83,6% der Ausleihungen finanziert, die sich um 2,0% auf CHF 12,1 Mrd. erhöhten. Davon entfielen 94,8% oder CHF 11,4 Mrd. auf das Kerngeschäft Hypotheken (+2,1%). Die Kreditvergaben erfolgten unverändert umsichtig nach dem Grundsatz "Qualität vor Quantität". Die Bilanzsumme stieg um 2,6% auf CHF 14,5 Mrd.Eigenmittel-Anforderungen weiterhin sehr deutlich übertroffenDank der stabilen Profitabilitätslage stärkte die Clientis Gruppe ebenfalls ihr traditionell hohes Eigenkapital, und damit die Sicherheit der Kundengelder, um weitere 2,2%(CHF 29,2 Mio.) auf CHF 1,4 Mrd. Die leicht verbesserte Gesamteigenmittelquote von 20,2% übertrifft die gesetzlichen Eigenmittel-Anforderungen von 12,64% wie bisher sehr deutlich.Für das zweite Halbjahr erwarten wir ein weiterhin anspruchsvolles Zinsumfeld und ein solides Ergebnis.Stabiles Rating der Clientis Gruppe bestätigtDie Rating-Agentur Moody's bestätigte im Januar 2024 ihre Bewertungen für die Clientis Banken: "A2" für die langfristige Schuldnerqualität, die Höchstnote "P-1" für die kurzfristigen Verbindlichkeiten sowie den Ausblick mit "stabil". Die hohe Eigenkapitalausstattung, ein qualitativ hochwertiges Kreditportfolio und ein solides Finanzierungsprofil der Clientis Gruppe werden von Moody's unverändert positiv hervorgehoben.Umfassende Investitionen in die DigitalisierungDie Serviceplattform der Clientis wird kontinuierlich weiterentwickelt. In den nächsten Jahren sind umfassende Neuerungen in den Kernbereichen Finanzieren, Anlegen, Instant Payments, Kundeneröffnung und Mobile Banking geplant. Diese Investitionen dienen der Sicherheit und den Kundenbedürfnissen, wie Komfort sowie einer schnelleren und einfacheren Abwicklung. Hinzu kommen zahlreiche regulatorische Anpassungen, darunter die Umsetzung der Anforderungen der Datenschutzverordnung und Massnahmen im Bereich Nachhaltigkeit.Clientis GruppeDie Clientis Gruppe vereint aktuell 14 eigenständige Schweizer Regionalbanken unter einem gemeinsamen Dach. Ihr Kerngeschäft sind Hypothekargeschäfte, Zahlungsverkehr sowie Anlegen und Vorsorgen. Zu den Kunden zählen Privatpersonen, KMU und Institutionen. Die Clientis AG als Dienstleistungszentrum der Gruppe beliefert die angeschlossenen Banken sowie unabhängige Regionalbanken und Drittinstitute mit Banking Services in den Bereichen Refinanzierung, IT Services, Marketing und Compliance.Pressekontakt:Lars Geiser, Leiter Marketing & Kommunikation Clientis AG,medien@clientis.ch, Tel. 031 660 46 41Original-Content von: Clientis AG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100010742/100922132