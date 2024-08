DJ PRESSESPIEGEL/Unternehmen

LUFTHANSA - In einer bislang einmaligen Aktion starten die Kabinen-Gewerkschaft UFO und die Pilotenvertretung Vereinigung Cockpit (VC) eine gemeinsame Urabstimmung. An deren Ende könnte bei entsprechender Zustimmung ein Streik bei der Ferienflugtochter von Lufthansa mit dem Namen Discover stehen. Die Befragung der Mitglieder startet am heutigen Donnerstag, das Ergebnis soll bis Mittwoch kommender Woche vorliegen. Je nach Ergebnis könne es dann kurzfristig zu Arbeitskämpfen kommen, erklärten VC-Präsident Andreas Pinheiro und UFO-Chef Joachim Vazquez Bürger am Mittwoch bei einer Pressekonferenz. (Handelsblatt)

WIRECARD - 17 ehemalige Wirecard-Führungskräfte müssen damit rechnen, die seit Frühjahr 2024 anfallenden Kosten für Anwälte und teils potenzielle Schadenersatzzahlungen aus eigener Tasche zu begleichen. Der Grund: Die Managerhaftpflichtversicherungen verweigern die Zahlung. Zu den betroffenen Personen zählen neben dem langjährigen Vorstandschef Markus Braun vor allem Ex-Vorstände und -Aufsichtsräte des insolventen Zahlungsdienstleisters. Teilweise stehen strafrechtliche Vorwürfe im Raum. (Handelsblatt)

ASX - Für das Management des australischen Börsenbetreibers ASX habe die komplett vermasselte Einführung einer Blockchain-Handelsinfrastruktur ein Nachspiel, berichtet die Börsen-Zeitung. Die Aufsicht, die Australian Securities and Investments Commission (Asic), werfe dem Vorstand vor, "irreführende" Angaben zum Fortschritte des Projektes für Clearing und Settlement gemacht zu haben. In einer Klage erkläre die Aufsichtsbehörde, es habe ein "kollektives Versagen" von Board und Management beim Aufsetzen der Infrastruktur gegeben. (Börsen-Zeitung)

SOFTBANK/INTEL - Softbank und Intel haben Informanten zufolge Gespräche über die Zusammenarbeit bei der Produktion eines Chips für künstliche Intelligenz geführt, um mit Nvidia zu konkurrieren, wie die Financial Times berichtet. Aber der Plan scheiterte in den vergangenen Monaten, nachdem der US-Chiphersteller die Anforderungen des japanischen Konzerns nicht erfüllen konnte. Ein Deal hätte Softbanks Bemühungen beschleunigt, die Chipdesigns seines Kronjuwels Arm mit dem Produktions-Know-how seiner jüngsten Akquisition Graphcore zu kombinieren, um einen Konkurrenten zu Nvidias marktführenden KI-Chips zu schaffen, sagten mit der Angelegenheit vertraute Personen. Die Gespräche seien gescheitert, bevor Intel Anfang August drastische Kostensenkungspläne ankündigte. SoftBank konzentriere sich nun auf Gespräche mit der Taiwan Semiconductor Manufacturing Co, dem weltweit größten Auftragsfertiger von Chips. (Financial Times)

SEC-STRAFEN - Sechsundzwanzig Wall-Street-Unternehmen haben sich bereit erklärt, 393 Millionen US-Dollar an die US-Börsenaufsichtsbehörde zu zahlen, um die jüngste Runde von Anklagen wegen des Versendens von Textnachrichten durch Mitarbeiter und Nachrichten auf Plattformen wie WhatsApp über geschäftliche Angelegenheiten beizulegen. (Financial Times)

