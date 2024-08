Die Microsoft-Aktie zeigt sich am NASDAQ-Handel robust mit einem Wert von 413,98 USD. Trotz leichter Schwankungen im Tagesverlauf bleibt die Stimmung positiv. Das 52-Wochen-Hoch von 468,33 USD, erreicht am 06.07.2024, liegt nur 13,13 Prozent über dem aktuellen Kurs. Dies nährt die Hoffnung auf weiteres Wachstumspotenzial. Analysten bewerten die Aktie im Durchschnitt mit 475,75 USD, was zusätzliches Aufwärtspotenzial signalisiert.

Dividenden und Quartalsergebnisse im Fokus

Die Dividendenpolitik von Microsoft erfreut die Anleger. Für das Jahr 2024 wurde bereits eine Dividende von 3,00 USD je Aktie ausgeschüttet, mit einer Prognose von 3,24 USD für das laufende Jahr. Die jüngsten Quartalszahlen unterstreichen die positive Entwicklung: Der Gewinn je Aktie stieg auf 2,96 USD, während der Umsatz um beachtliche 15,20 Prozent auf 64,73 Mrd. [...]

