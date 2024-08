Der DAX knüpft am Donnerstag an seine Erholungsgewinne der vergangenen Tage an und nähert sich wieder der 18.000-Punkte-Marke. Nachdem die Inflationsdaten in den USA eher erfreulich ausgefallen waren, gab es auch positive Vorgaben von der Wall Street. Auf Unternehmensseite stehen CEWE, Deutsche Telekom, Ionos, RWE, Thyssenkrupp Nucera und United Internet im Fokus.

Den vollständigen Artikel lesen ...