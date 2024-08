Nach Darstellung von SMC-Research habe das erste Halbjahr eine divergierende Entwicklung in den drei Segmenten der 3U Holding AG gebracht, in Summe bezeichnen die Analysten die Zahlen aber als - angesichts des schwierigen Umfelds - solide. Auch im Hinblick auf die Umsetzung des strategischen Wachstumsprogramms sieht der SMC-Analyst Adam Jakubowski das Unternehmen auf Kurs und bestätigt sein positives Urteil zur 3U-Aktie.

Für zwei der drei Segmente von 3U haben sich laut SMC-Research im zweiten Quartal die Trends vom Jahresanfang fortgesetzt: Während das ITK-Segment das starke Wachstum habe fortsetzen und sogar leicht beschleunigen können, seien die Erträge der Sparte Erneuerbare Energien, die mit einer ungünstigeren Witterung, sinkenden Strompreisen und technisch bedingten Produktionsausfällen zu kämpfen hatte, erneut deutlich rückläufig ausgefallen. Im dritten Segment, SHK, habe es hingegen in den Monaten April bis Juni eine deutliche Wachstumsbeschleunigung gegeben, die sich auch in einer Trendumkehr der Ergebnisentwicklung niedergeschlagen habe.

Dadurch habe das SHK-Segment auch im gesamten ersten Halbjahr den Umsatz deutlich, um 16 Prozent auf 17,1 Mio. Euro, steigern und den Verlust eindämmen können. Kombiniert mit dem Wachstum des ITK-Segments (+55 Prozent auf 9,8 Mio. Euro) und der Kontraktion im Geschäft mit Wind- und Solarstrom (-45 Prozent auf 2,4 Mio. Euro) habe sich im ersten Halbjahr ein Umsatzanstieg um 16 Prozent auf 29,0 Mio. Euro ergeben.

Ergebnisseitig habe hierbei der Rückgang der sehr margenstarken Erlöse der Sparte Erneuerbare Energien besonders schwer gewogen, was 3U aber durch den Verkauf von Goldbeständen habe kompensieren können. Infolgedessen habe das EBITDA, das im ersten Quartal noch stark gesunken gewesen sei, auf Halbjahressicht leicht auf 2,6 Mio. Euro (+2 Prozent) zugelegt. Das EBIT und das Nettoergebnis seien aber gesunken, um 40 resp. 52 Prozent.

Vor dem Hintergrund der Halbjahreszahlen habe 3U die eigene Ergebnisprognose für das Gesamtjahr (EBITDA-Marge zwischen 7 und 8 Prozent) zwar bestätigt, aber nun als ambitioniert bezeichnet, während die Umsatzprognose (58,0 bis 62,0 Mio. Euro) bekräftigt worden sei. Wie bereits zuvor kommuniziert, sei 2024 für 3U ein Übergangsjahr, in dem die Weichen für die nächste Wachstumsphase gestellt werden sollen. Dazu gehöre insbesondere das Repowering-Projekt in Langendorf, das sich nach dem erfolgreichen Ausschreibungszuschlag nun in der Umsetzungsphase befinde. Aber auch die Sortimentsanpassung bei Selfio sowie die geplanten Akquisitionen im SHK- und ITK-Segment gehören zu diesen Maßnahmen, mit denen die Ziele des im letzten Jahr formulierten und nun unter der Bezeichnung "Mission 2026+" aktualisierten Wachstumsprogramms erreicht werden sollen, so die Analysten. Die Aktualisierungen haben u.a. die Streckung des zeitlichen Rahmens und die Erweiterung der Investitionsportfolios um eine signifikante Bitcoin-Position betroffen, mit der 3U auf weitere Kursgewinne der Kryptowährung setze.

Aus Vorsicht haben die Analysten darauf verzichtet, mögliche Erträge aus dem Bitcoin-Engagement zu modellieren. Auch die Effekte weiterer Akquisitionen lassen sie so lange unberücksichtigt, bis die Vorhaben ausreichend konkret und mit Daten unterlegt seien. Ihre Wertermittlung stelle somit, wie schon bisher, auf die Fortschreibung der organischen Entwicklung ab.

Doch schon auf dieser Basis sehen die Analysten den fairen Wert bei 3,30 Euro je Aktie und damit weit oberhalb des aktuellen Kurses. In Kombination mit der exzellenten Bilanzsituation, der überzeugenden Strategie und dem guten Track-Record des Managements rechtfertige dies weiterhin das Urteil "Buy".

(Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 15.8.2024 um 9:00)

Bitte beachten Sie unseren Disclaimer zur Identität des Weitergebenden und zu möglichen Interessenskonflikten: http://www.aktien-global.de/impressum/

Hinweise nach Vorgaben der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958

Die dieser Zusammenfassung zugrundeliegende Finanzanalyse wurde am 15.08.2024 um 7:15 Uhr fertiggestellt und am 15.08.2024 um 8:30 Uhr veröffentlicht.

Sie kann unter der folgenden Adresse eingesehen werden: https://www.smc-research.com/wp-content/uploads/2024/08/2024-08-15-SMC-Update-3U-Holding_frei.pdf

Die mit dem Ausgangsdokument verbundene Offenlegung der Interessenkonflikte findet sich im Anhang / Disclaimer des Dokuments.