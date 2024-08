© Foto: Mark Schiefelbein/AP/dpa



Die jüngsten Wirtschaftsdaten weisen darauf hin, dass Chinas Wachstumsziele immer weiter in die Ferne rücken. Die bisherigen Maßnahmen der Regierung zeigen nicht die gewünschte Wirkung.Die chinesische Wirtschaft zeigt weiterhin Anzeichen von Schwäche, trotz eines leichten Aufschwungs im Konsumbereich, der durch gezielte Konjunkturmaßnahmen stimuliert wurde. Ein ganzer Strauß an frischen Daten legt nahe, dass weiterhin dringender Handlungsbedarf für die politischen Entscheidungsträger besteht, den Konsum stärker zu fördern, anstatt Gelder in die Infrastruktur zu lenken. Nach den neuesten Daten des chinesischen Statistikbüros verlangsamte sich das Wachstum der Industrieproduktion im Juli auf …