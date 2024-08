Tineco, Hersteller smarter Haushaltsgeräte, hat vom 15. bis zum 18. August den FLOOR ONE STRETCH S6, das FLOOR ONE S5 Combo Power KIT sowie die PURE ONE STATION im Angebot. Alle drei Geräte sind im genannten Zeitraum auf Amazon via Coupon zu reduzierten Preisen verfügbar.

FLOOR ONE STRETCH S6

Der FLOOR ONE STRETCH S6 ist ein Nass-Trockensauger, der die Vorgänge des Saugens und Wischens in einem Gerät kombiniert. Dank seines 180°-Flachdesigns kann der Sauger einfach unter Möbeln angewendet werden. Tinecos MHCBS-Technologie garantiert, dass bei der Reinigung ausschließlich sauberes Wasser zum Einsatz kommt. Der iLoop Smart Sensor identifiziert den Grad der vorliegenden Verschmutzung und passt die Saugleistung sowie den Wasserfluss entsprechend an.

Nach getaner Arbeit lässt sich das Gerät mittels FlashDry-Selbstreinigungssystem bequem per Knopfdruck säubern. Schmutzpartikel werden mit erhitztem Wasser effektiv von der Bürstenrolle sowie der Rohrleitung entfernt. Die bidirektionale Bürste rotiert dabei durchgehend. Im Anschluss erfolgt eine versiegelte Trocknung mit auf 70° C erhitzter Luft. Die Trocknung dauert fünf Minuten und unterbindet die Entstehung von Keimen und unangenehmen Gerüchen.

Originalpreis: 599 Euro

Angebotspreis: 499 Euro (17 Rabatt)

FLOOR ONE S5 Combo Power KIT

Das FLOOR ONE S5 Combo Power KIT besteht aus einem hybriden Nass-Trockensauger und einem Handsauger. Ausgestattet mit der iLoop-Sensor-Technologie, die Saugkraft, Wasserdurchfluss und die Geschwindigkeit der Bürstenwalze automatisch an den Grad der Verschmutzung anpasst, werden Verschmutzungen aller Art auf Hartböden mühelos beseitigt. Selbst klebriger Schmutz oder Tierhaare sind kein Problem.

Das einzigartige Bürstenkopfdesign des Bodenreinigers stellt eine optimale und streifenfreie Reinigung entlang von Fußleisten und an schwer zugänglichen Stellen sicher. Der iLoop-Ring auf dem integrierten LED-Display lässt durch einen Farbwechsel von rot zu blau wissen, wann der Boden sauber ist. Um auch Polster, Treppen oder auch den Innenraum von Autos reinigen zu können, lässt sich FLOOR ONE S5 Combo Power KIT ohne Weiteres in einen Handsauger umwandeln.

Originalpreis: 549 Euro

Angebotspreis: 429 Euro (22 Rabatt)

PURE ONE STATION

Die PURE ONE STATION ist eine 4-in-1-Reinigungsstation, die Selbstreinigung, Aufladung, Lagerung und Echtzeit-Erkennung verschiedener Reinigungssituationen ermöglicht. Dank eines großzügigen 3L-Eco-Staubbehälter kann die Station des Akkustaubsaugers Schmutz und Staub bis zu 60 Tage lang aufbewahren, ohne dass diese zwischenzeitlich ausgeleert werden muss.

Dank der integrierten Pouch-Akkuzelle beträgt die Laufzeit des Geräts 65 Minuten, was eine langanhaltende Reinigungsleistung gewährleistet. Mit einer LED-Bürste, einer Mini-Power-Bürste sowie einer 2-in-1-Fugenstaubbürste ist der Staubsauger in verschiedenen häuslichen Situationen einsetzbar. Die Station ermöglicht eine gründliche Selbstreinigung des kabellosen Staubsaugers, von der Bürste über das Rohr bis hin zu den Filtern und dem Staubbehälter. Durch die ZeroTangle-Bürste wird das Verheddern von Haaren verhindert, was besonders für Haustierbesitzer ideal ist.

Originalpreis: 599 Euro

Angebotspreis: 429 Euro (28 Rabatt)

Über Tineco

Tineco wurde 1998 mit der Markteinführung seines ersten Staubsaugers gegründet und treibt seither die Innovation in der Kategorie der smarten Haushaltsgeräte voran. Tineco hat sich auf die Entwicklung fortschrittlicher, smarter Technologien spezialisiert, die alltägliche Haushaltsprodukte intelligenter und benutzerfreundlicher machen. Mit dem PURE ONE Staubsaugerportfolio und der Einführung der ersten smarten Nass-/Trockensaugerlinie auf dem Markt der FLOOR ONE Serie hat sich Tineco schnell zu einem führenden Unternehmen in der Kategorie der smarten Haushaltsgeräte entwickelt.

