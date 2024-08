Berlin (ots) -- Positiver Abschluss des Förderprojekts der Nationalen Klimaschutzinitiative- ACE hat 25 Unternehmen bei nachhaltigen Arbeitswegen unterstützt- 25 Unternehmen haben 20 Tonnen CO2 bei Klima-Pendel-Challenge eingespartDas Team "Gute Wege" vom ACE, Europas Mobilitätsbegleiter, blickt auf drei erfolgreiche Jahre Klima-Pendel-Challenge zurück. Im Rahmen eines Förderprojekts der Nationalen Klimaschutzinitiative (NKI) unterstützte der ACE 25 Unternehmen bundesweit dabei, ihre Mitarbeitenden für umweltfreundliche Alternativen auf dem Arbeitsweg zu begeistern.Klima-Pendel-Challenge zeigt spielerisch Alternativen aufUnternehmen, die an einer Klima-Pendel-Challenge teilgenommen haben, bot sich ein einfacher Einstieg in das Thema "Mobilitätsmanagement". Während der dreiwöchigen Challenge konnten Mitarbeitende der teilnehmenden Unternehmen alternative Verkehrsmittel für ihren Arbeitsweg testen, anstatt den Pkw zu nutzen. Ein wesentlicher Erfolgsfaktor war der vielfältige Testfuhrpark, bestehend aus Pedelecs, Falträdern, Lastenrädern und ÖPNV-Fahrkarten, den das ACE-Team "Gute Wege" bereitgestellt hat. Dieser ermöglichte es den Teilnehmenden, verschiedene umweltfreundliche Verkehrsmittel auszuprobieren und die für sie passende Alternative zum eigenen Pkw zu finden. Über eine Mitmach-Plattform werden die genutzten Verkehrsmittel sowie die eingesparten CO2-Emissionen erfasst.Gesamt-Einsparung von 20 Tonnen CO2Die Challenge erwies sich als effektiv im Kampf gegen den Klimawandel: Insgesamt wurden 20 Tonnen CO2 eingespart, was der CO2-Wandlungsleistung von 1.200 Bäumen entspricht. Zudem konnten 1774 Umstiegstage verzeichnet werden, an denen Mitarbeitende ihr gewohntes Mobilitätsverhalten änderten und neue, nachhaltigere Wege beschritten. Diese Zahlen unterstreichen das Potenzial nachhaltiger Mobilitätslösungen im Berufsverkehr.Langfristige Wirkung des ProjektsKerstin Hurek, Leiterin Verkehrspolitik, zieht ebenfalls ein positives Fazit: "Die Klima-Pendel-Challenge hat nicht nur kurzfristig CO2-Emissionen reduziert, sondern auch ein Bewusstsein für nachhaltige Mobilität in den teilnehmenden Unternehmen geschaffen. Dies legt den Grundstein für langfristige Veränderungen im Mobilitätsverhalten der Mitarbeitenden und führte in einigen Fällen zu weiteren betrieblichen Maßnahmen zur Veränderung der Mobilität. Mit der Klima-Pendel-Challenge hat der ACE Auto Club Europa demonstriert, wie Unternehmen und ihre Mitarbeitenden aktiv zum Klimaschutz beitragen können. Die erzielten Ergebnisse sind ein ermutigendes Zeichen für zukünftige Initiativen im Bereich nachhaltiger Mobilität."Pressekontakt:ACE PressestelleTel.: 030 278 725-15E-Mail: presse@ace.deX (vormals Twitter): twitter.com/ACE_autoclubOriginal-Content von: ACE Auto Club Europa e.V., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/59243/5843932