Der Hot-Stock der Woche ist einer der interessantesten Player in der E-Mobility-Szene. Der Produktportfolio ist hip, die Softwarearchitektur lockt immer mehr Interessenten an. Die Aktie ist einen Blick wert. Der Absatz von Elektroautos läuft schleppend. Die Begeisterung für die mit Software und Infotainment aufgepeppten Stromer ist verhalten. Noch. Irgendwann wird das Pendel in die andere Richtung ausschlagen. Dann werden Firmen wie der Hot-Stock der Woche in den USA wie auch in Europa mit ihren ...

