Ceconomy hat ordentliche Q3 Zahlen geliefert. Die Umsätze stiegen um 8,6 % im Jahresvergleich und übertrafen damit die Erwartungen. Das Wachstum wurde durch TV-Verkäufe, insbesondere während der EURO 2024, und eine robuste Performance in West-/Südeuropa angetrieben. Das Unternehmen verzeichnete eine gute Umsatzdynamik sowohl im stationären Handel (+5,8% yoy) als auch im Online-Geschäft (+9,7% yoy). Aufgrund saisonaler Schwankungen war das bereinigte EBIT im 3. Quartal mit EUR -51 Mio. negativ, was aber immer noch eine Verbesserung um EUR 9 Mio. im Vergleich zum Vorjahr bedeutet und den Erwartungen entspricht. Ceconomy erhöhte seine Umsatzprognose und bestätigte seinen EBIT-Ausblick. Insgesamt ist das Unternehmen auf dem besten Weg, seine GJ-Ziele zu erreichen, was zu einem unveränderten Kursziel (EUR 3,50) und einer Kaufempfehlung führt. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/Ceconomy%20AG