Nach dem Höhenflug auf Kurse über 5 € tritt die Varta-Aktie (WKN: A0TGJ5) wieder die Reise in den Keller an. Am Mittwoch ging sie mit -28% und nur noch 3,67 € aus dem Xetra-Handel. Was steckt hinter den wilden Kurssprüngen? Besteht für Anleger doch noch Hoffnung auf bessere Zeiten? Einer wird gewinnen Einer wird gewinnen - und das ist aller Voraussicht nach der österreichische Unternehmer Michael Tojner. Er ist Mehrheitseigentümer bei Varta und zieht ...

Den vollständigen Artikel lesen ...