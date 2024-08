Arbeit läuft 24/7: American West hat schon mehr als 100 Löcher auf Storm-Projekt abgeschlossen

Anzeige / Werbung

Zielmarke der geplanten 20.000 m Bohrungen für dieses Jahr liegt in Reichweite

Der australische Kupferexplorer American West Metals (ASX: AW1; FRA: R84) nutzt den kurzen arktischen Sommer auf seinem Storm-Projekt auf Somerset Island in Nunavut für die intensivste Bohrkampagne, die das Projekt je gesehen hat. Seit Wochen laufen drei Bohrer (zwei RC- und ein Diamantbohrer) ohne Unterbrechung: 24 Stunden, sieben Tage. So sind bereits 100 RC Bohrlöcher und 13 Diamantbohrungen mit einer Gesamtlänge von 15.500 m abgeschlossen worden. Die Zielmarke der geplanten 20.000 m Bohrungen für dieses Jahr liegt in Reichweite. Während der Schwerpunkt der Bohrungen auf der Ausweitung der Ressource in den Lagerstätten Cyclone und Chinook im Storm Projekt liegt, haben zuletzt bereits RC-Bohrungen auf dem wenig erkundeten Tempest-Prospekt begonnen, wo hochgradiges Kupfer und Zink auf einer Streichlänge von über 4 km an der Oberfläche kartiert wurde. Tempest liegt rund 40 km südlich der 2023 definierten Kupfer-Ressourcen auf Storm.

Inzwischen liegen die ersten Bohrkernanalysen in den Lagerstätten Cyclone und Chinook vor. Sie bestätigen konsistente Kupfergehalte, die die hervorragende laterale Kontinuität der hochgradigen Mineralisierung in der bestehenden Ressource sowie darüber hinaus. Bohrloch SR24-11 auf Cyclone-Lagerstätte lieferte 19,8 m @ 1,2 % Cu, 3,0 g/t Ag ab 12,2 m Tiefe, einschließlich, 4,6 m @ 3,0 % Cu, 7,0 g/t Ag ab 21,3 m Tiefe und 3 m @ 3,2 % Cu, 8, 5 g/t Ag ab 59,4 m Tiefe. Bohrloch SR24-21 durchteufte 13,7 m @ 2,1 % Cu, 7,9 g/t Ag ab 67,1 m Tiefe, einschließlich 7,6 m @ 3,2 % Cu, 12,2 g/t Ag ab 70,1 m Tiefe. Bohrloch SR24-09 befindet sich außerhalb der aktuellen Ressource und hat 15,2 m @ 1,4 % Cu, 2,4 g/t Ag ab 103,6 m Tiefe, einschließlich 6,1 m @ 2,7 % Cu, 2,7 g/t Ag ab 108,2 m Tiefe durchteuft. Auf der Lagerstätte Chinook hat Bohrloch SR24-10 3,1 m @ 1,3 % Cu, 6,0 g/t Ag ab 38,1 m Tiefe, einschließlich 1,5 m @ 2,3 % Cu, 10,0 g/t Ag ab 38,1 m Tiefe sowie 1,5 m mit 2,4 % Cu, 3,0 g/t Ag ab 89,9 m Tiefe durchschnitten. Da die Untersuchungsergebnisse nun eintreffen wird American West in den kommenden Wochen regelmäßig über die Ergebnisse berichten.

Dave O'Neill, Geschäftsführer von American West Metals, kommentierte: "Die ersten Untersuchungsergebnisse des Sommerbohrprogramms sind beeindruckend. Sie bestätigen weitere Abschnitte mit hochgradiger Kupfermineralisierung innerhalb und um die Lagerstätten Cyclone und Chinook. Die Bohrungen in der Lagerstätte Cyclone zeigen weiterhin die außergewöhnliche Kontinuität und das Aufwertungspotenzial der Ressource, wobei in einer Reihe von Bohrlöchern sehr hochgradiges Kupfer durchschnitten wurde. Die Bohrungen unterstreichen auch das Wachstumspotenzial von Cyclone, da bei Step-out-Bohrungen südlich der Verwerfung Southern Graben mächtige Abschnitte mit Kupfersulfiden durchteuft wurden."

Das Diamantbohrgerät hat mit tiefen Explorationsbohrungen begonnen, die auf den ausgedehnten Kupferhorizont in der Tiefe abzielen, wo frühere Bohrungen Kupfergehalte von bis zu 2,7 % Cu unterhalb der bekannten oberflächennahen Kupferlagerstätten durchschnitten haben. Die Entdeckung der Kupfermineralisierung in der Tiefe hat erhebliche Auswirkungen auf die potenzielle Kupfervorkommen des Projekts, da sie sowohl die Anzahl der potenziellen aussichtsreichen Horizonte vergrößert als auch das Potenzial für eine signifikante seitliche Erweiterung der bereits durchteuften Horizonte erhöht. Fazit: In den kommenden Wochen werden bei American West die Laboranalysen von mehr als 100 Bohrlöchern eintreffen. Für Newsflow ist also gesorgt. Die Intensität und Kontinuität der Kupfermineralisierung in den ersten gemeldeten Bohrlöchern der Saison liefert bereits einen starken Hinweis darauf, dass American West seine für das 4. Quartal dieses Jahres angekündigte neue Ressourcenschätzung deutlich ausbauen kann. An verschiedenen Stellen wurden außerhalb der bestehenden Ressourcenschätzung signifikante Mächtigkeiten einer kohärenten Kupfermineralisierung (>1 % Cu) durchteuft. Der große Abstand dieser erfolgreichen Bohrungen zur aktuellen Ressource und die Mächtigkeit der starken Kupfermineralisierung sind wichtige positive Faktoren für die Ressourcenerweiterung insbesondere im Südwesten der Cyclone-Lagerstätte, aber auch an anderen Stellen im großen, aber wenig erforschten Central Graben. Parallel zur Erweiterung der oberflächennahen Kupfermineralisierung führt American West tiefensondierende EM-Untersuchungen im Gebiet Storm sowie in den 10 km entfernten Kupferprospektionsgebieten Tornado und Blizzard durch. Damit wollen die Geologen ihre Vermutung überprüfen, dass es sehr wahrscheinlich mehrere übereinander gelagerte mineralisierte Kupferhorizonte in einem großen Gebiet geben könnte. Die jetzt jetzt gebohrte Ressource könnte daher nur die Spitze des Eisbergs sein.

