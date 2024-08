Wetzikon - Der Elektronikkomponenten-Hersteller Elma Electronic hat sich in den ersten sechs Monaten 2024 erfolgreich entwickelt. Für den weiteren Geschäftsverlauf gibt das Unternehmen zwar keine konkrete Prognose, sieht aber positive Zeichen in den relevanten Märkten. Die Nettoerlöse legten konkret um 15,5 Prozent auf 91,8 Millionen Franken zu, wie das Unternehmen am Donnerstag mitteilte. Dabei erzielten alle drei Regionen Umsatzzuwächse im zweistelligen ...

