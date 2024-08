Hilden (ots) -Der Hildener Finanzdienstleister ÖKOWORLD wird die kommenden drei Jahre Förderer des Löwenstalls, der Nachwuchsabteilung des Wuppertaler Sportvereins (WSV). ÖKOWORLD übernimmt für diesem Zeitraum die Finanzierung einer pädagogischen Hilfskraft."Schon seit vielen Jahren sind uns Bildung und Integration überaus wichtig," erklärt Torsten Müller, Vorstand der ÖKOWORLD. "Beim Wuppertaler Sportverein werden nach der Schule rund 150 Schüler aus rund 30 Nationen betreut. Hier wird gemeinsam gegessen, Hausaufgaben gemacht, gelernt und Fußball gespielt. Um dieses wichtige Engagement des Vereins abzusichern, übernehmen wir für drei Jahre die Kosten für eine betreuende pädagogische Kraft. Wir finden es toll, dass ein Sportverein so handelt und Verantwortung übernimmt."Das Nachwuchszentrum des Wuppertaler SV hat es sich zum Ziel gemacht, eine individualisierte und ganzheitliche Ausbildung anzubieten. Um diesem Anspruch gerecht zu werden, beschäftigt der Löwenstall ca. 30 Mitarbeiter:innen inklusive 2 Vollzeit-Kräften. Über 180 talentierte Nachwuchsspieler spielen in insgesamt 9 U-Teams, die regional und überregional in den entsprechenden Spielklassen vertreten sind.Die ÖKOWORLD AG ist ein Pionier im Bereich ethisch-ökologischer Investments. Mit einer klaren Fokussierung auf Nachhaltigkeit bietet das Unternehmen Fonds- und Versicherungsprodukte, die darauf abzielen, langfristig positive Auswirkungen auf Gesellschaft und Umwelt zu erzielen sowie eine attraktive Rendite zu erwirtschaften.Pressekontakt:Jürgen HomeyerTel. +49 211 210738-10Juergen.Homeyer@oekoworld.comOriginal-Content von: ÖKOWORLD AG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/74353/5843965