Köln (ots) -- Maßgeschneiderte Pakete: Essential, Performance und Capacity bieten Varianten für unterschiedliche Unternehmensanforderungen.- Effizientes Management: Der Hybrid Core Concierge reduziert den Verwaltungsaufwand und maximiert die Flexibilität.gridscale, der Multi-Cloud- und Edge-Computing-Spezialist aus Köln, erweitert sein Angebot um drei neue Varianten der Cloud-Management-Lösung Hybrid Core Concierge (https://gridscale.io/lp/deine-it-zukunft-mit-unserer-hci-loesung/). Diese Lösung soll Kunden eine noch reibungslosere Nutzung von Cloud-Infrastruktur-Ressourcen ermöglichen und die Umsetzung zahlreicher IT-getriebener Geschäftsanwendungen effizienter gestalten. Der Hybrid Core Concierge basiert auf der bewährten gridscale-Technologie und ist darauf ausgelegt, den Anforderungen moderner, datenintensiver IT-Infrastrukturen gerecht zu werden.Die Cloud-Management-Lösung richtet sich insbesondere an IT-Distributoren, IT-Service- und Datacenter-Service-Provider, die bereits über Verträge mit Rechenzentren verfügen und für ihre Endkunden IT-Infrastruktur-Lösungen mit wenig Zeit- und Ressourcenaufwand professionalisieren möchten.Hybrid Core Concierge in drei neuen VariantenMit dem Hybrid Core Concierge bietet gridscale ein Komplettpaket zu einem festen, monatlichen Preis. Dieses Paket deckt alle Bereiche ab: von der Planung und Hardwarebereitstellung über die Software-Lizenzierung und Implementierung bis hin zur Inbetriebnahme und 24/7-Überwachung im Rechenzentrum.Unternehmen können mit dieser Lösung nicht nur die IT-Betriebskosten senken, sondern auch interne Prozesse beschleunigen und sicherstellen, dass alle Komponenten ihrer IT-Landschaft - von der Bereitstellung der Daten in einer zentralen Cloud bis hin zur Verarbeitung der Daten am dezentralen Netzwerkrand (Edge) - nahtlos zusammenarbeiten."Vielen Unternehmen fehlt oft die Expertise, um eine eigene Cloud-Umgebung zu betreiben. Der Hybrid Core Concierge reduziert die Barrieren für den Einstieg, um Cloud-Projekte schnell und effizient umsetzen zu können. Die drei neuen Ausprägungen stellen dabei sicher, dass so ziemlich jeder Anwendungsfall umgesetzt werden kann und es für jeden Kundenbedarf die richtige Variante gibt", so Marc Harriss, Chief Product Officer von gridscale.- Essential: Das Standardpaket Essential bietet alle grundlegenden Funktionen und ist ideal für Unternehmen, die mit einer stabilen und zuverlässigen Cloud-Lösung starten wollen. Es stellt eine kosteneffiziente und umfassende Basislösung dar.- Performance: Das Performance-Paket zeichnet sich durch doppelte CPU-Leistung und eine RAM-Optimierung aus. Diese Eigenschaften machen es zur perfekten Wahl für rechenintensive Anwendungen wie beispielsweise KI-Anwendungen, Machine Learning oder High Performance Computing (HPC).- Capacity: Das Capacity-Paket ist auf Speicheroptimierung ausgelegt und somit ideal für Unternehmen mit hohem Speicherbedarf. Es bietet eine effiziente Lösung für umfangreiche Datenanforderungen, beispielsweise im Bereich Big Data Analytics, Media Asset Management, Internet of Things (IoT), oder E-Commerce."Mit den drei Varianten des Hybrid Core Concierge bieten wir Unternehmen unterschiedlichster Branchen, vom Gesundheitssektor, über die verarbeitende Industrie, bis hin zum Pharma- oder IT-Dienstleistungssektor, maßgeschneiderte Cloud-Management-Lösungen, die den Verwaltungsaufwand reduzieren und maximale Flexibilität bei höchster Sicherheit für auch sensibelste Geschäftsgeheimnisse gewährleisten. Unsere Kunden können sich voll auf ihr Kerngeschäft fokussieren, während wir ihre gesamte IT-Infrastruktur betreuen. Damit beantworten wir einen großen Bedarf am Markt, der in dieser Form von anderen Cloud-Anbietern kaum bedacht wird", sagt Henrik Hasenkamp, CEO von gridscale.Weitere Informationen- Hybrid Core Concierge: https://gridscale.io/lp/deine-it-zukunft-mit-unserer-hci-loesung/- gridscale Enterprise Cloud Video 1: https://www.youtube.com/watch?v=uYRKcuZaDGY- gridscale Enterprise Cloud Video 2: https://www.youtube.com/watch?v=QWDEliYeKOw- gridscale Enterprise Cloud Video 3: https://www.youtube.com/watch?v=6hutLgeDoi8Über gridscaleDas Kölner Technologieunternehmen gridscale steht für innovative Multi-Cloud- und Edge-Computing-Lösungen und bietet Kunden eine schlüsselfertige Plug-and-Play-Appliance für den Aufbau und Betrieb moderner, hyperkonvergenter IT-Infrastrukturen. IT-Ressourcen können als private oder öffentliche Cloud Services flexibel genau dort vorgehalten werden, wo sie jeweils benötigt werden und lassen sich schnell und unkompliziert auf praktisch jedes Data Center, jede Colocation-Fläche und jede Edge-Einrichtung erweitern. Die gridscale Software vereint dabei sämtliche Deployment-Szenarien für Kundendaten in einer zentralen Management-Umgebung und sorgt dafür, dass sich für den Nutzer lokal betriebene wie auch öffentlich bereitgestellte IT-Kapazitäten zu einer höchst effektiven Cloud-Umgebung aus einer Hand verbinden.Geführt wird die gridscale GmbH von den Gründern und Geschäftsführern Henrik Hasenkamp und Marc Dittmann. Seit August 2023 gehört das Unternehmen zur OVHcloud, dem europäischen Marktführer im Bereich Cloud. 