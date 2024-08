Hannover (www.anleihencheck.de) - Die aktuellen Daten zur Entwicklung der Konsumentenpreise in den USA offenbaren für den Berichtsmonat Juli erwartungsgemäß einen leichten Anstieg, so die Analysten der Nord LB.In konkreten Zahlen ausgedrückt habe sich hier eine Veränderungsrate von +0,2% M/M gezeigt. Die Jahresrate dieser Zeitreihe sei entsprechend auf einen Wert von +2,9% gefallen und notiere somit bereits ganz leicht unterhalb der psychologisch wichtigen Marke von 3,0%. Dies sei sicherlich eine wichtige Nachricht. Die Kernrate der Konsumentenpreise habe am aktuellen Rand ebenfalls um 0,2% M/M zugelegt, was mit einer Jahresrate von +3,2% korrespondiere. Die aktuellen Entwicklungen an der makroökonomischen Preisfront in Nordamerika dürften vorsichtigen Zinssenkungen der Notenbank in Washington also eher nicht im Wege stehen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...