London (www.anleihencheck.de) - Am 14. August 2024 fielen sowohl der Gesamt- als auch der Kern-Verbraucherpreisindex (VPI) in den USA wie prognostiziert um 0,2%, so John Kerschner, Head of US Securitised Products und Portfolio Manager bei Janus Henderson Investors.Damit sei der Gesamtpreisindex im Jahresvergleich von 3,0% im Vormonat auf 2,9% und der Kernpreisindex im Jahresvergleich von 3,3% im Vormonat auf 3,2% gesunken. Ausschlaggebend für die niedrigeren VPI-Werte seien die Kerndienstleistungen ohne Wohnungswesen gewesen, die in den letzten drei Monaten durchschnittlich unverändert geblieben seien, während sie im ersten Quartal 2024 um 0,66% (fast 8% auf Jahresbasis) gestiegen seien. ...

