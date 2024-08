Das Logistikunternehmen Große-Vehne betreibt in Europa rund 1.200 eigene Lastwagen. Gemeinsam mit Mercedes-Benz Trucks, von dem die Mehrheit der Fahrzeuge stammt, werden jetzt Projekte zur Elektrifizierung der Flotte geplant. Erste Strecken für Elektro-Lkw werden bereits etabliert, weitere konzipiert. Wie läuft so etwas ab? Dass ein Logistiker früher oder später auch einen Elektro-Lkw in seiner Flotte haben wird, zeichnet sich zunehmend ab. Das Fahrzeug-Angebot ...

