Die Geely-Marke Lynk & Co startet in China den Vorverkauf ihres ersten Batterie-elektrischen Modells. Die Elektro-Limousine Z10 kommt umgerechnet ab 27.400 Euro in den chinesischen Handel - und zwar am 5. September. Die neue Elektro-Limousine hatte Lynk & Co im Juni enthüllt. In Grundzügen war sie schon zuvor bekannt. Denn es handelt sich beim Z10 um die Serienversion des Konzepts namens "Lynk & Co The Next Day". Das Modell basiert auf Geelys SEA-Plattform ...

