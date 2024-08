Kirn (ots) -Photovoltaikanlagen sollten regelmäßig inspiziert werden, um Defekte rechtzeitig zu erkennen. Doch die Anlagen sind nur schwer zugänglich, weshalb spezielles Personal beauftragt werden muss. Warum die Nutzung von Drohnen häufig die vorteilhaftere Alternative ist und was es damit im Detail auf sich hat, erfahren Sie im Folgenden.Photovoltaikanlagen erzeugen mithilfe von Sonnenenergie Strom. Vor allem in den letzten Jahren haben viele Eigentümer ihr Haus mit einer PV-Anlage ausgestattet, um den explodierenden Strompreisen nicht hilflos ausgeliefert zu sein. Ein Aspekt, der bei den kleinen Kraftwerken regelmäßig zu Diskussionen führt, ist die Notwendigkeit von Inspektionen. Fachfirmen betonen deren Wichtigkeit, um Defekte rechtzeitig erkennen und beseitigen zu können, bevor sie größere Schäden verursachen. Eigentümer hingegen berufen sich gerne darauf, dass es keine gesetzlichen Regelungen zur Inspektion einer Photovoltaikanlage gibt - hauptsächlich aus Kostengründen, denn der Aufwand für eine solche Inspektion ist nicht zu unterschätzen und in der Regel mit hohen Kosten verbunden. Dennoch sind regelmäßige Überprüfungen essenziell, denn eine defekte Solarzelle kann zum Beispiel zu einem Spannungsabfall führen. Daraus resultiert eine übermäßige Wärmeentwicklung, die im schlimmsten Fall die gesamte PV-Anlage in Brand setzen kann. "Das Problem bei Photovoltaikanlagen ist die Höhe, in der die einzelnen Module angebracht sind. Häufig befinden sich die Solarzellen zudem an schwer erreichbaren Stellen, sodass für die Inspektion ein Kran herbeigeschafft oder ein Gerüst aufgebaut werden muss. Dieser Aufwand geht natürlich mit hohen Kosten einher", bestätigt Alexander Mohr, Geschäftsführer der Copterpro GmbH."Eine Lösung bietet der Einsatz von Drohnen: Diese können vom Boden aus gesteuert werden, zudem erreichen sie aufgrund ihres handlichen Formats problemlos auch schwer zugängliche Stellen. Das Bild- oder Videomaterial kann im Anschluss bequem ausgewertet und bei Bedarf einer Fachfirma vorgelegt werden. So erhalten Eigentümer die Sicherheit, dass mit ihrer PV-Anlage alles in Ordnung ist - und das deutlich günstiger als bisher", führt der Experte weiter aus. Mit der Copterpro GmbH bietet er seinen Kunden einen Komplettservice rund um Drohnen an, der von einer ausführlichen Beratung über den Kauf, bis zu Wartung und Reparatur alles abdeckt. Über die Academy der Copterpro GmbH bietet er außerdem die nötigen Schulungen an und ermöglicht über einen Online-Kurs auch den großen Drohnenführerschein zu absolvieren.Durchführung - so funktioniert die Inspektion einer PV-Anlage mithilfe von DrohnenBei der Inspektion von Photovoltaikanlagen durch Drohnen werden mithilfe von integrierten Kameras Sichtkontrollen der Solarmodule vorgenommen. Dabei sucht der Drohnenführer die einzelnen Zellen vor allem nach offensichtlichen Beschädigungen, zum Beispiel Hagelschäden oder kleinen Rissen, ab. Zusätzlich befinden sich in den eingesetzten Drohnen Wärmebildkameras. Die Aufnahmen werden daher sowohl im Normal- als auch im Wärmebild erstellt und anschließend mit einer speziellen Software ausgewertet. Mit den entsprechenden Aufnahmen lässt sich unkompliziert kontrollieren, ob es in der PV-Anlage zu einer ungewöhnlichen Hitzeentwicklung kommt. Auf diese Weise lassen sich potenzielle Brandherde aufgrund defekter Solarzellen frühzeitig ermitteln und beheben. Entsprechende Auswertungsberichte werden dann an eine entsprechende Elektrotechnik-Firma übermittelt, die sich um die Instandsetzung kümmert.Entwicklung - deshalb haben Drohnen großes Potenzial für zukünftige InspektionenDer Einsatz von Drohnen ist mit zahlreichen Vorzügen verbunden: In erster Linie sorgt die Inspektion von PV-Anlagen mit Drohnen für eine große Zeitersparnis. Schließlich können große Flächen innerhalb kürzester Zeit abgeflogen werden. Auch erlaubt die Verwendung von Drohnen Inspektionen auch an schwer zugänglichen Orten durchzuführen, für die andernfalls ein Kran, Steiger oder Gerüst platziert werden müsste. Hierbei wird allerdings nicht nur der Aufwand minimiert, es werden auch hohe Kosten eingespart.Immer mehr Firmen nutzen diese Art der Thermografie, um Wartungsverträge mit ihren Kunden zu generieren. Und auch als Drohnendienstleister lässt sich hiermit ein sicheres Geschäft aufbauen, so beauftragen immer mehr PV-Installationsfirmen Subunternehmer, um die Anlagen abfliegen zu lassen.Der Weg zur eigenen DrohneninspektionWer über die Anschaffung einer Drohne zur Inspektion nachdenkt, sollte dabei allerdings einige wichtige Punkte beachten: So braucht es für solche Einsätze nicht nur eine geeignete Drohne, sondern auch das nötige Know-how, um die Befliegung und Auswertung korrekt durchzuführen. Um von Beginn an alles richtigzumachen, empfiehlt es sich, sich einen erfahrenen Partner zu suchen, der einem das richtige Komplettpaket zusammenstellt. Ein solcher Partner ist auch die Copterpro GmbH: Hier erhalten Kunden nicht nur eine umfangreiche Beratung, sondern auch entsprechende Schulungen. Innerhalb dieser Schulungen lernt man alle Grundlagen über die PV-Inspektion, ihre korrekte Durchführung und die Auswertung der Daten. "Außerdem zeigen wir unseren Kunden, wie die Software zur Auswertung funktioniert und worauf sie achten müssen, um die Werte zu 100 Prozent korrekt darzustellen", erklärt Alexander Mohr.Darüber hinaus bietet das Team der Copterpro GmbH auch Schulungen für Dienstleister an, die an einem Einstieg in den PV-Markt interessiert sind. So konnten sich bereits mehrere hundert Kunden, die als Dienstleister in diesem Bereich aktiv sind, nebenberuflich oder als separaten Zweig erfolgreich auch im Bereich PV-Inspektionen etablieren. "Da wir selbst seit mehreren Jahren als Dienstleister im PV-Bereich aktiv sind, bieten wir unseren Kunden auch die Möglichkeit, als Subunternehmer für uns zu agieren, was ihnen den Einstieg in den Markt deutlich erleichtert", berichtet Alexander Mohr abschließend. "So erzielen unsere erfolgreichsten Kunden durch Inspektionen mit Drohnen bereits hohe sechsstellige Umsätze pro Jahr."