Der Wohnungsneubau in Deutschland verläuft schleppend. Hohe Baustandards verteuern das Bauen. Mit dem Konzept "Gebäudetyp E" soll der Weg für ein schnelleres und kostengünstigeres Bauen geebnet werden. Was hinter der Idee steckt, steht nun in einem unlängst vorgestellten Gesetzesentwurf. Das Bundesjustizministerium geht bei der Reform des Bauvertragsrechts den nächsten Schritt und hat kürzlich einen Gesetzesentwurf vorgestellt. Künftig soll es für Bauherren leichter werden, bei Neubauten und Umbauten ...

