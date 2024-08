NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Gerresheimer von 128 auf 121 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Pharma-Verpackungshersteller habe weiterhin mit dem Abbau von Lagerbeständen bei den Kunden zu kämpfen, schrieb Analyst James Vane-Tempest in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die durchschnittlichen Analystenerwartungen lägen am unteren Ende der Unternehmensziele für 2024. Das Wachstum im kommenden Jahr könnte aber durch verzögerte Auslieferungen in diesem Jahr angeschoben werden./niw/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.08.2024 / 12:20 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.08.2024 / 19:00 / ET

